一名50歲男性走路會喘，跑了多家醫院檢查都沒找出原因，其心臟收縮分率正常，冠狀動脈也不見狹窄，只有高血壓和輕度肥胖，最後至心臟內科診所求診，經詳細病史詢問與身體檢查後，才確診是「正常收縮分率心臟衰竭」（HFpEF）。醫師提到，該疾病並不算少見，死亡率高卻不易診斷，一旦出現呼吸喘、水腫、心跳快或靜脈擴張等症狀，務必要警覺。

心臟內科醫師劉中平在個人粉專發文表示，HFpEF的案例其實不算少見，甚至去年《美國醫學會雜誌》（JAMA）還專文介紹，在美國就有超過3百萬人患有此病，希望不只是心臟科醫師，一般醫師也要了解，因每年死亡率高達15%。

劉中平接著說明，HFpEF患者可能有高齡、高血壓、 糖尿病或肥胖的危險因素，通常表現是呼吸喘，伴隨心臟病常見的水腫、心跳快或靜脈擴張等症狀。不過研究顯示，有3分之1的患者，除了呼吸喘及運動能力下降外，其他的身體檢查完全正常。

劉中平進一步解釋，HFpEF患者通常是因為心臟彈性變差、舒張功能不良，導致心臟血管循環退化，造成活動能力的障礙。 可透過儀器檢查得到一些蛛絲馬跡，但大部分仍要靠臨床症狀和病史來判斷。

談及HFpEF治療方式，劉中平說，目前有少數的藥物可提供協助；另外，運動、減重也是目前治療的重點。在醫師的治療下通常會有所改善，然而，若忽視這樣的疾病，會對患者生命造成重大威脅。