高鐵屏東車站特定區土地使用計畫示意圖。（屏縣府提供／羅琦文屏東傳真）

「新訂高鐵屏東車站都市計畫」30日獲內政部審議通過，特定區以高鐵屏東車站為核心，整合屏東運動休閒園區、科技產業園區、科學園區及屏科實驗中學，串聯南台灣高科技S廊帶，帶動產業多元發展及轉型，計畫區內保留4.86公頃社福用地，預計可提供800戶以上社會住宅。

屏東縣長周春米表示，新訂都市計畫區共307.15公頃，產業用地達137.7公頃，以高鐵屏東車站為核心，結合周邊先行開發建設的屏東縣運動休閒園區、屏東科技產業園區擴區、南部科學園區屏東園區及屏科實驗中學等，再搭配縣府推動中的國際棒球場運動園區，串聯南台灣高科技S廊帶，以科技產業的發展搭配高鐵建設作為發展的兩大利基，未來將打造為一個結合便捷交通、高科技產業、運動休閒、優質生活、綠意生態的「屏東星特區」。

屏東縣政府城鄉發展處指出，縣府配合中央政策，特別在計畫區內留設4.86公頃社福用地，占區段徵收範圍3.28％，預計可提供800戶以上社會住宅，是全台第1個非六都整體開發範圍劃設3％以上社宅儲備用地的縣市，對屏東都市規劃具指標性意義。

城鄉處說明，計畫將採分期分區方式開發，第一期為已完成開發審議許可的已發展區為主，範圍包括屏東科學園區、屏東科技產業園區擴區等，第二期則是由特定區計畫指定開發的地區，包括高鐵站區、維修機廠、周邊住商及公共設施等用地。

屏東縣政府為配合高鐵設站屏東，並擴大高科技產業發展布局，在屏東市六塊厝地區辦理新訂都市計畫，範圍包括屏東市前進里、長安里及潭墘里，北側以屏42線為界，東側以六塊厝排水公有土地為界，南界以省道台1線交通用地、台糖六塊厝農場及其南側既有道路為界，西側以河川用地範圍線、高速鐵路尾軌進廠線為界。

縣府表示，近年屏東高鐵站區周邊重大建設一棒接一棒如期進行，國科會主導的屏東科學園區去年5月19日動土，屏科實驗中學今年4月23日動土，均預定於2027年全區完工；經濟部產業園區管理局所轄屏東科技產業園區擴區在去年3月27日動土，預定2025年完工；由縣府規劃的運動休閒園區第1期，預定今年底動土、2027年完工。

交通銜接需求部分，縣府推動特定區周邊6條聯外道路改善計畫已獲中央補助，目前辦理相關道路規劃設計及用地取得作業，力拚2027年全線開闢完成，完善屏東生活圈通勤路網。