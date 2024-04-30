高雄市電影館「VR體感劇院」於5月1日推出全台獨家VR導演專題特展：「在360˚裏看見⸺賴冠源的VR召喚術」。由數位發展部支持、高雄市電影館與日青設計策展，透過裝置、手稿、道具、展覽，結合VR影片放映，呈現台灣第一代VR創作者賴冠源，從「VR元年」的土法煉鋼拍VR，至今跨足實拍、動畫、掃描等虛擬實境創作的心血結晶。

賴冠源VR特展5月1日起在駁二VR體感劇院展出（圖片來源：高雄市文化局提供）

2017年被譽為台灣VR創作元年，當年蔡明亮導演《家在蘭若寺》與黃心健《沙中房間》入選威尼斯影展首屆「沉浸式單元」；高雄市電影館也在5月推出「高雄VR FILM LAB」創作計畫，支持賴冠源、徐漢強、廖克發、邱立偉和許紘源五位導演投入VR創作。其中賴冠源自2017年的《哈瑪星列車》迄今，已完成5部VR作品，並參與《大師狂想曲：蔡明亮》、《朵拉》等VR製作。他與國際VR大師黃心健同樣創作量驚人，是台灣VR創作的代表人物之一，並具有台灣本土文化、集體創作、獨立精神等特質，猶如引領VR領域的「新電影運動」。

儘管《哈瑪星列車》的劇情是虛構的，但他以真實的田調為基礎，建構出異族人們在牌桌上溝通、鬥智的趣味情境（圖片來源：高雄市文化局提供）

「賴冠源的VR召喚術」於5月1日（三）至6月24日（一）期間，於駁二VR體感劇院展出，觀眾可免費入館參觀展覽，並可購買VR體驗票，一票體驗賴冠源參與創作的5部VR虛擬實境作品。本展將映演賴冠源的5部VR作品，包含2017年執導的VR 360首作《哈瑪星列車》、2019年的《肺臟機動隊》，以及2020年的互動式VR《喚說其語 Ep. 1 潛入西拉雅》。此外，還有賴導演參與跨國製作的《喚說其語 Ep. 2 庫桑達》，以及2022年執導的VR動畫《海影城事》。本次特展憑一票便可體驗上述5部VR，一窺台式VR從手工製造到科技整合的探索之路。

以高雄為背景的《海影城事》，則有實力派動畫導演蔡旭晟、劉育樹等人協力構築機械轟鳴的都市光景（圖片來源：高雄市文化局提供）

賴冠源是首屆入選「高雄VR FILM LAB」創作計劃的文化科技創作者。身為台灣最早接觸VR製作的先驅者之一，他從頭探索全新的影像敘事方式，以歷史和科幻主題為大方向，創作了一系列概念新穎的VR影像作品。初次嘗試VR製作，賴冠源決定以高雄早期濱線（哈瑪星）殖民史作為切入點。儘管《哈瑪星列車》的劇情是虛構的，但他以真實的田調為基礎，建構出異族人們在牌桌上溝通、鬥智的趣味情境。該作品一出手即獲美國新媒體影像節最佳VR敘事獎。爾後更進一步嘗試VR的其他可能，通過虛擬實境串起更多過去、現在、未來的對話。

紀錄片系列「喚說其語」不僅呈現賴冠源對原住民祖語復育的重視，他更挑戰語音互動的VR技術，促使體驗者開口「說出」一度滅絕的原住民語。（圖片來源：高雄市文化局提供）

從每個作品構想、計畫到製作過程，從昔日歲月到未來科幻宇宙的探索，賴冠源導演跨越多種類型與技術門檻，展現出充滿深刻寓意的沉浸式體驗。「在360˚裏看見⸺賴冠源的VR召喚術」特展由數位發展部的「地方文化特色整合5G應用與落地計畫」支持，自5月1日至6月24日展出，歡迎觀眾蒞臨高雄「VR體感劇院」觀展看影。