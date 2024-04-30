健行科大數媒系畢業展，學生作品豐富多元。（健行科大提供／呂筱蟬桃園傳真）

健行科技大學數位多媒體設計系畢業展今天起在校內圖書館登場，以「碧波蕩漾」為主題，共有影視、平面、動畫、遊戲、音樂等16項作品展出，受到網路串流社群的風氣盛行，學生也將作品應用至各種媒介，成為實力豐沛的「設計串流圈」，展現新一代數媒人多元技能創作。

桃園市青年事務局長侯佳齡參與開幕活動，她說，1年內造訪健行科大近10次，感受學校師生的洋溢青春與創作力，希望桃園所有大學院校能擴大彼此串連合作，設計人的巧思與作品也能互相觀摩，讓更多人看到桃園的設計新實力。她也在師生陪同下參觀展覽，也不時拿起手機按下快門，紀錄學生們的巧思，同時在互動式遊戲前，感受青春洋溢的設計人氛圍。

健行科大校長李大偉則說，他很喜歡和設計人聊天，也會和設計年輕人談巧思、談創作，數媒系的畢展主題「碧波蕩漾」，就是傳達這個概念。

畢業展策展總召陳威佑表示，畢業成果展取名為「碧波蕩漾」，蘊含數位媒體在創新、多元及速度下，有如碧波盪漾般波浪，脫離世俗框架，解讀內心的青澀故事。健行數媒系第6屆畢業成果展即日起到健行科技大學圖書館在展覽類別包含電影設計類、包裝設計類、桌遊設計類、互動多媒體類、動畫設計類等5大類別，展出至6日截止，歡迎校內外人士觀展。