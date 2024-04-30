中共二十屆三中全會推遲至今年7月召開，政大國關中心助理研究員曾偉峯向本報分析，這顯示中共整體決策模式改變的「常態」；去年中央經濟工作會議已闡明經濟決策，因此三中全會的延遲，更可能是為了配合中共中央總書記習近平的個人日程表，以及其對會議的要求所致。

三中全會大多聚焦於重大經濟方針，因此外界有分析認為，大陸經濟復甦不如預期，加上中共領導層未對經濟政策進行定調，會議因而延宕；甚至各種陰謀論不脛而走。

曾偉峯不認同陰謀論說法，他向本報分析，三中全會的延遲，顯示兩項重要因素，一是中共高層決策模式的改變，二是習近平個人偏好的影響變大。

曾偉峯觀察到，中共二十大之後，中共開會頻次很大程度上是配合習近平個人的日程表；習近平如果沒空或出訪，「某個會不開是很正常的」。他舉例，約一個月召開一次的中共中央政治局會議，在2023年5月習近平赴雄安新區考察之下就未召開，不過隨後6月的政治局會議即討論雄安新區，大陸國務院也接續開國常會討論該議題。

曾偉峯指出，在過去，相關會議的固定召開，有利於集體領導班子之間對於議題進行討論、醞釀，以及彼此角力、最後產出決策。如今中共內部的權力與決策過程以習近平為主，在由上至下的決策流程中，開會更像在制度上過個水。

也因此，曾偉峯認為，習近平若沒空開會，可能就會先擱置。甚至，在應該要開會時，領導層談一談就好，未必需要馬上召開這些制式會議處理。在此之下，未來相關會議可能多少會出現「趕進度」的狀況，例如開完三中全會馬上接著開四中全會等。

談及習近平日程（議程）中的優先順序，曾偉峯認為，第一仍是如何突破當前經濟困境、帶動經濟再起。第二是黨建工作，持續推動反腐，代表習近平還是不滿意當前的腐敗狀況及懶政怠政問題。接著，偶爾進入習近平視野裡的，就是排第三的對外關係、尤其是中美關係；其後才是軍事、兩岸、環保生態等議題。