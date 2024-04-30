胡瓜繼被爆寵愛啦啦隊女孩熊霓後，今（30）日又被爆「照顧」女星宋羽葤，甚至為了宋羽葤要跟老婆丁柔安提出離婚，喊話給3、4千萬的贍養費。針對此事，胡瓜今現身TVBS錄製《拜託ATM》，下午4點公開說明，直言這些傳聞就是空穴來風！

即使又被傳緋聞，胡瓜依然一派輕鬆現身媒體面前，被問及心情，他說：「沒什麼好生氣，不是常常被這樣寫？我跟柔安常常吃飯散步、逛街，心情都很好，哪來（贍養費）那個數字？離婚永遠不會發生，所以不用擔心，沒有親嘴就說我們怎樣，不要過多揣測，就是空穴來風。」

而近期傳出熊霓因爲跟胡瓜的緋聞，丟了《綜藝大集合》工作，經紀公司表示是她舊傷復發，所以必須休息養病。被問此事，胡瓜無奈說：「你們也知道，我跟民視關係降到冰點，誰能上節目，誰不能，都不是我可決定的，這件事情不能扯再一起。」直言自己也不知道熊霓舊傷復發，沒給關心。

胡瓜跟宋羽葤已經半年沒見面，如今卻被傳出「獨寵」，他表示：「對方就是《最強綜藝秀》班底，真的很神奇，但我跟媒體都是好朋友，不會提告。」至於先前跟民視的合約糾紛，胡瓜表示，雙方律師正在談，5、6月會公布新消息，是否想把時段拿回？他則說：「不是拿不拿回，那時段本來就是我的。」

此外，胡瓜在回答完媒體提問後，不忘推薦自己的節目《拜託ATM》，「你們也都沒幫我推《下面一位》！」，媒體們紛紛嚷嚷「有！」。他也預告丁柔安會在6月4日下午4點送他驚喜的生日禮物，要大家敬請期待。