彰化縣一名員警去年厎透過網路交友軟體認識一名女網友，2人在約出來見面2次後，女網友指控男方將她載回家涉嫌違反女生意願發生性關系，女子一周後向雲林警方報案，彰化警方今天表示，受理偵辦後，依防害性自主罪，將全案移送彰化地檢署偵辦。

據了解，這名男警年約30歲，男女雙方在去年厎透過網路交友軟體認識，網路聊天約1個月，今年1月初2人相約出來在咖啡廳見面，相隔3天，再約吃晚餐，男警表現出想摟抱、親吻女網友，女網友認為進展太快而拒絕，當天男警員在車上即對她強吻並撫摸胸部、大腿及私密部份，隨後將她載往男方家，碰到男方媽媽時，男警還向媽媽介紹「這是我的女朋友」，後來男警疑違反其意願強行性侵得逞。

女網友隨後將事件po上《Dcard》，痛罵男警，男警在得知後，欲向女網友要求刪除貼文，才發覺已被女方封鎖，男警為此一度追到雲林尋找女方，女網友亦向雲林警方報案遭男警性侵。據了解，男警目前任職於彰化某分局交通隊，任職該單位未滿1年。

彰化警方表示，此案發生於今年1月初，男方表示有在交往，但女方否認，警方將秉持不避重不護短，從嚴偵辦，全案偵訊後依法移送彰化地檢署偵辦。