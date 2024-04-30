全家5月起陸續推14款鮮食「加量35％不加價」活動，像是minimore「鮮乳脆皮泡芙」、uno pasta「蒜炒橄欖油義大利麵」均入列。（全家提供／朱世凱台北傳真）

5月報稅季到來加上通膨持續，超商替民眾守護荷包，在民生用品與餐飲等方面祭好康，包括鮮食免費加量、指定家用品享買1送1；此外，到超商機台繳稅還有機會拿購物金、咖啡促銷等，省去跑國稅局的煩惱還可享受小確幸。

全家去年推鮮食增量回饋活動，帶動相關品類銷售對比前期成長破3成，5月起將再陸續推14款鮮食「加量35％不加價」活動，長銷商品「炭香燒豚飯」、「鮮乳脆皮泡芙」均入列；民眾5月至實體店用玉山信用卡單筆消費滿3千元，即可獲FMC超柔衛生紙一串，不論一般消費或繳稅滿額皆適用；線上商城「全家行動購」更推「百元專區」，超過千項商品囊括冷凍食品、泡麵零食、日用品等，皆是百元有找。

7-11對抗通膨推民生用品限時優惠價，以及CITY PRIMA精品咖啡指定風味飲第2杯半價、東南亞熱銷零食3件77折。（7-11提供／朱世凱台北傳真）

OPENPOINT會員至7-11門市繳納停車費及房屋稅，不限金額任一筆即贈購物金。（7-11提供／朱世凱台北傳真）

7-11於5月1日至5月28日逾6900間門市推繳納停車費或房屋稅，任一筆就送門市商品購物抵用券，最高可得77元；同時推民生用品限時優惠，包含指定牙膏、涼感濕紙巾任選第2件6折及沐浴乳補充包、衛生棉買1送1等；另外，7-11針對住宅區、主要幹道、外宿學區等近400店規畫「用品量販專區」貨架，像是洗衣精、廚廁清潔等商品，皆以量販優惠價供選購，帶動顧客來店數成長逾3成。

5月31日前至全台OKmart繳費，就能現場加價25元帶走中杯OKCAFE莊園級美式。（OKmart提供／朱世凱台北傳真）

5月31日前至全台OKmart繳費，就能現場加價25元帶走中杯OKCAFE莊園級美式，5月2日至5月29日完成繳費，可憑代收收據享13款暢銷商品最低買1送1起；萊爾富整個5月推出民眾繳納房屋稅，可獲小白單優惠享原萃茶系列580 mL加10元多1件，而App會員至門市繳房屋稅、信用卡費、電訊費任三筆，還送15元滿額購物金。