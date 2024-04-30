五月是溫馨的母親月，高雄市政府衛生局攜手高雄捷運公司辦理「捷伴護媽咪婦女健康篩檢活動」，5月期間，在高雄捷運站及輕軌站共19個鄰近捷運站出口之指定地點提供婦女健康篩檢服務，全市38個行政區同步擴大辦理152場社區篩檢活動，要在5月天帶給婦女最健康的禮物。

為照顧婦女健康，政府提供CP值最高的癌症篩檢，30歲以上婦女每年1次免費子宮頸抹片檢查，45〜69歲或40〜44歲有乳癌家族史(指祖母、外婆、母親、女兒、姊妹曾有人罹患乳癌)之婦女，每2年1次免費乳房X光攝影檢查，陪伴或結伴做篩檢，是母親節最棒的禮物。

政府針對婦女提供CP值最高的癌症篩檢（圖片來源：高雄市衛生局提供）

高雄市衛生局長黃志中特別呼籲女性朋友投入家庭與職場之際，千萬不要因忙碌而忽略健康，應踴躍參與癌症篩檢，衛生福利部統計公告，癌症已連續多年蟬聯十大死因首位，其中乳癌為我國婦女發生率第1位之癌症，子宮頸癌為女性十大癌症死亡率第8名，癌症篩檢可以早期發現癌症或癌前病變，經治療後可以降低死亡率外，還可以阻斷癌前病變進展為癌症，提高存活率。

高雄捷運(輕軌)站篩檢場次（圖片來源：高雄市衛生局提供）

五月活動期間，凡設籍於高雄市市民攜帶健保卡於高雄捷運站及輕軌站場次完成乳房攝影檢查或子宮頸抹片檢查者，即贈送限量精美小禮和高雄捷運免費搭乘一次票券(數量有限，送完為止)，若於社區篩檢場次完成癌症篩檢(乳房攝影檢查、子宮頸抹片檢查、口腔黏膜檢查或糞便潛血檢查)，則可獲得限量小禮。為鼓勵第1次做子宮頸抹片、乳房攝影檢查及6年以上没有做子宮頸抺片檢查的婦女能建立定期篩檢習慣，參加捷運站、輕軌站或社區篩檢任一場次，均可獲得加碼送「非你莫屬」好禮1份 (數量有限，送完為止)，歡迎婦女朋友一起「捷伴護媽咪」!