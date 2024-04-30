福邦證2023年合併收益13.65億元、年增達近4.92倍，歸屬母公司稅後淨利6.25億元、較前年虧損2.64億元大幅轉盈，雙創僅次於2021年的歷史次高，每股盈餘（EPS）1.61元則創第三高。

福邦正表示，去年承銷業務表現亮眼，申請上市櫃送件數達9件、SPO送件數12件，登錄興櫃家數9家、財顧案10件，承銷業務亦獲證交所及櫃買中心肯定，加上股務代理家數突破300家，在自營、經紀、債券、轉投資創投業績均有斬獲下，使營運繳出大幅成長。

展望2024年，福邦證總經理林瑛明預期各項業務均可望持穩成長，其中承銷業務今年目標IPO送件7～9家、SPO送件10～12家，維持去年高峰水平，尤其是輔導上市櫃公司呈現多元性面貌，包括萬達寵物、青松健康分為寵物業、長照業首家進入資本市場的公司。

福邦證表示，雖然政經情勢面臨許多不確定因素，面對充滿機會與挑戰的未來，福邦證仍繼續朝發展為小（利基）、精（專業）、靈（靈活）的投資銀行型券商目標努力，追求各項業務穩定成長，重視客戶需求，提供最專業的證券金融服務。