百萬Youtuber愛莉莎莎去（2023）年5月公開認愛「羽球男神」呂杰陽，如今她卻突然宣布分手消息，令外界相當震驚，她坦言不是一個簡單的決定，但她「很感謝有這樣的一個人，能陪我完成這段人生的功課，我也算在這段愛情的學分裡，圓滿畢業了」，對此，男方也在留言區回應了。

愛莉莎莎說到呂杰陽是大學畢業以來，同居最久的對象，「也是曾經以為可以一直走下去的人，我們都曾經用盡全力愛過對方」，但彼此的價值觀、喜歡做的事，對未來的憧憬卻不盡相同。

愛莉莎莎坦言，在這段關係裡她做了不少改變，不論是對另一伴的控制慾、整潔習慣，還是運動喜好，「我能很肯定的說，和他交往後的我，比原本的我更好了，和以前相比，我更喜歡現在的自己」。

愛莉莎莎表示，「感謝這一年半的時間，曾經有被好好的愛過，讓我理解我在愛情中的模樣，並成為現在更好的我」，雖然兩人的未來方向不同，但真心祝福對方在未來能一路順遂、幸福；對此，呂杰陽也留言回應：「謝謝大家的關心～希望每個人都可以找到屬於自己的靈魂伴侶。」