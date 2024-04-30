遠百一禮烘焙芋香布蕾蛋糕，7吋1280元。（遠百提供）

百貨母親節蛋糕熱烈預購中，據業者觀察，因近年小家庭當道，「小而美」蛋糕特別受歡迎，今年並有販售切片款，加上健康意識抬頭，低甜度也讓媽媽減少熱量攝取。業者集結五星級飯店、米其林加持，或奢華品牌的限定蛋糕，讓送禮更有面子。

遠百徐雪芳總經理領軍嚴選，蒐羅各式精心製作、兼具顏值與美味的蛋糕，還有世界頂級名茗相佐，囊括台北文華東方酒店、六福旅遊集團、TWG Tea頂級奢華茶品牌、遠百獨家販售的Colombin可隆棒，及Bloom花神精品法式喜餅等優質品牌。

遠百文華東方花漾之愛，7吋2680元。（遠百提供）

微風精品線上Smith＆Wollensky母親節巧克力蛋糕，8吋2900元、切片580元。（微風提供）

2024《母親節禮品首選》專刊即日起到5月12日，在全台遠東百貨異國食品館「FE21′ World Gourmet」專櫃販售。購買專刊好禮持HAPPY GO卡滿888元以上，送100元美食餐飲抵用券乙張，購買兩件以上可享95折。

SOGO復興館侯布雄法式精品甜點聖多諾黑，1380元。（SOGO提供）

今年BREEZEONLINE微風精品線上集結「法朋烘焙甜點坊」、「Ponpie澎派」、「富錦樹咖啡」等知名品牌限定蛋糕，超過25款人氣甜點，滿足多元需求，今年特別引進了長條蛋糕、派塔和糕點類商品，同時推出小型尺寸蛋糕，讓媽媽無須擔心熱量，盡情享受美味。微風線上觀察，因消費者預購多以 「小而美為主」，因此6吋以下、低甜度，生乳捲系列備受歡迎，母親節蛋糕自四月初預購以來，已較去年同期成長20%，即日起至5月12日，下單任一甜點，享Breeze Rewards微風點數10倍送。

微風精品線上SEA TO SKY巨大藍絲絨切片蛋糕，520元。（微風提供）

而微風精品線上同時陸續推出星空塔超人氣餐廳Smith＆Wollensky，與SEA TO SKY限定蛋糕，其中SEA TO SKY巨大藍絲絨蛋糕，特別為小家庭販售切片款，於微風精品線上下單可享獨家累計點數優惠。

SOGO忠孝館北部首發－歐貝拉洋果子專門店提米斯巴斯可冰淇淋蛋糕，6吋930元。（SOGO提供）

遠東SOGO忠孝館推薦北部首發－歐貝拉洋果子專門店提米斯巴斯可冰淇淋蛋糕，復興館也有侯布雄米其林星級甜點，所首度推出的聖多諾黑心型造型蛋糕，還有SOGO PLUS線上販售大倉久和大飯店限定的紫色花園蛋糕等。