子、竹聯幫王姓男子，涉嫌指揮、監控人頭收取毒郵包，刑事局偵三大隊與海關合作，查獲從荷蘭寄來的假花盆栽內，夾藏了一批9.2公斤、黑市價格逾千萬元的K他命，循線將陳嫌等6人逮捕到案，台北地檢署日前將6嫌依毒品罪嫌起訴。

刑事局偵查第三大隊第一隊日前接獲財政部關務署台北關通報，指執行航空郵包檢查時發現1件可疑包裹，經會同開封查驗，發現該包裹從荷蘭寄出，並以「假花盆栽」品項為掩飾，經檢視包裹內有6個重達15公斤的假花盆栽，進一步檢查發現盆栽容器內竟夾藏18包、重達9.2公斤的K他命結晶，警方立即組成專案小組，報請北檢指揮偵辦。

警方調查，該毒品走私集團為規避查緝，利用何姓重症病患出面領取毒品包裹後，將毒包裹載送至新北市板橋區交付給另名張姓主嫌驗貨，專案小組溯源追查掌握運毒集團成員身分，發現該集團分工細膩嚴密，包含主嫌、指揮人頭仲介者、負責找假人頭作為收件人、監控毒包裹領貨狀況者、負責載運毒品的運毒手、出面領取毒包裹的領貨人等6層。

在逃的張嫌躲藏於幕後統籌策畫運毒計畫，運毒手將毒品運至新北市板橋區交由他驗貨後，再輾轉載運至北市信義區倉庫藏放，刻意設下多道斷點躲避檢警查緝，但專案小組仍將6名運毒集團成員查緝到案，並查扣K他命9.2公斤，檢方除將6嫌起訴外，並對張嫌發布通緝。

★《中時新聞網》關心您：保護自己、遠離毒品！