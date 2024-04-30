第26屆台北電影節繼上周宣布「焦點城市」單元華麗回歸後，本周公開集結國際三大影展精萃的11部最新片單。包括義大利名導馬可貝洛奇歐去年入選坎城影展的新作《教宗家的小兒子》，改編自撼動義大利歷史的教廷綁架真實事件，戲劇大場面張力十足。加拿大名導菲利浦勒薩吉今年在柏林影展新世代單元中獲得青少年評審團首獎作品《夏焰晚風》。以及去年入選威尼斯影展的《莊園夢中人》。

另一部值得留意的，是今年提名奧斯卡最佳紀錄片的《出走的女兒》，該片由《販膚走卒》突尼西亞名導卡勞瑟爾賓漢耶融合紀錄片與劇情片拍攝手法，從母女雙視角出發，同時揭露突尼西亞女性們於父權社會壓迫下的陳年傷疤，進而叩問阿拉伯文化地區的女性權益。

在性別意識抬頭下，海內外電影皆對不同時代與樣貌的女性故事有深刻的著墨。例如柏林影后寶拉貝爾主演的《金髮毒藥》，改編自德國猶太間諜史黛拉戈德施拉格充滿爭議的一生，她在二戰期間協助納粹蓋世太保追捕躲藏在柏林的同胞，而她亮麗的外貌與狠毒的手法，讓她留下了「金髮毒藥」外號。甫以《我城；她鄉》榮獲今年柏林影展邂逅單元最佳導演的巴西導演胡莉安娜羅哈思，講述女子帶著伴侶回歸故土後，卻在往日家園見到許多幻影，甚至發現神秘力量的特異氛圍。

坎城影展常客、擅長刻劃男性氣概的導演李桑德羅阿隆索這次將鏡頭轉向西部女性題材《魔幻尤里卡》，透過三條故事線探索美洲原住民現實的困頓與迷茫。改變自同名小說的《愛的一種練習》則以悠緩的鏡頭跟著女主角進入陌生的西班牙鄉野，原以為能重建新生活，卻不得已以身體交換鄰居男子的協助。在這短暫、帶有微妙權力關係，柔和又同時暴力的交歡，竟釋放了心中被壓抑的激情。

入選坎城影展「一種注目」的奇片《時髦女子》也會在北影放映。（北影提供）

電影的天馬行空也是視覺與創意的火花，包括去年入選坎城「一種注目」的《時髦女子》，該片取材自法國20世紀初的真實人物，講述一名毛髮生長速度驚人的女子，必須每天刮鬍子掩人耳目；但當她嫁作人妻，這個「異稟天賦」又會為她帶來什麼意想不到的發展？此外，另一部選映作品《催眠》則是描寫資產階級追求自我實現到瘋狂的荒唐樣，主角是一對正創業的情侶，一方為了戒菸去接受催眠，卻使她性格大變的諷刺電影。

阿根廷鬼才導演愛爾華多威廉斯，延續榮獲2016年盧卡諾金豹獎之前作《人類之巔》，再次以《人類之巔3》遊走於現實與超現實之境、自然萬物與人類本質之間。該片以配備8個鏡頭的360度全景攝影機環遊世界，更於台灣拍攝取景，大膽迷幻的影音冒險，被權威電影雜誌《視與聽》列為2023年度前50大佳作。