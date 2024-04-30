25歲大勢男星朱軒洋出道6年，和蔡淑臻主演《村裡來了個暴走女外科》，戲中純情小鮮肉的形象深入人心，戲外他和美妝YouTuber女友Cindy(何心蒂)交往5年感情穩定，朱軒洋十字韌帶斷裂時女友陪他到診所看骨科；不料男方被週刊拍到趁女方出差時，與女星吳卓源在公園親密互動，低調承認出軌，他神隱一個月原先拍好的廣告卻不見身影，疑似遭廠商切割。

《ETtoday星光雲》報導，朱軒洋原本和Lulu、蔡凡熙一起接下運動品牌大使，三人已經拍好宣傳照和廣告物料，也將一起出席活動，沒想到朱軒洋突爆發劈腿事件，只好取消出席，近期廣告釋出只剩下Lulu和蔡凡熙，朱軒洋只剩下背影，業界人士透露Lulu、蔡凡熙被要求社群不能使用三人素材，只有捷運廣告有朱軒洋正臉，之所以會這樣是因為早已將圖片送交北捷來不及換。

據《鏡週刊》報導，朱軒洋在爆出劈腿前一天，趁著Cindy在韓國出差就打電話逼問「妳要不要分手？妳要不要分手？」並且連夜搬出女方家。諷刺的是Cindy在3月中才上傳開箱新房子的布局，展示櫃中還有朱軒洋的娃娃，介紹浴室時也能看到臉盆上有黑白兩色情侶款漱口杯和牙刷，影片中她沒有明確說出名字，但也說：「我男朋友很大隻，就是180幾公分，他非常愛泡澡」，當時顯然還是交往狀態中，小倆口甜蜜同居，更衣室的布置也有給朱軒洋的空間。