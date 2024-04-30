5月1日勞動節將至，國民黨立委牛煦庭29日舉行記者會，提出將修正「勞動基準法」讓「試用期法制化」，不過民進黨卻以現行法制無試用期規範，並指出牛煦庭提案恐致定錨效應，讓勞動市場上的新進勞工一律被迫只能領低薪，甚至可能低於基本工資。對此牛煦庭今釐清，擔心八成薪低於基本工資，這不可能發生，因為法案中有明定「試用期間之勞動條件應符合本法之規定」，所以不可能低於最低工資。

牛煦庭表示，試用期法制化，是為了避免雇主用試用期潛規則虧待勞工。因此修法要求雇主如果要使用試用期，必須要有「書面規定」並經「雙方同意」，並且應該要在試用期提供「職業訓練及考核」；勞工最後沒有通過考核，雇主也必須給「資遣費」。如果雇主沒有依照規定提供職業訓練及考核，雇主應該給付應聘全薪。

牛煦庭說，法案概念見報後，在試用期法制化的部分產生了爭議。劉強調，因為接獲很多勞資陳情案例如勞工應聘4萬5的薪水，結果進去後試用期卻是基本工資，因此認為試用期應該要以「職訓考核為主」，也為了避免部分企業以遠低於全薪的薪資約定試用期的待遇，所以有「試用期的八成薪樓地板」入法的概念。

對於民進黨開始狂打牛煦庭修法恐有定錨效應、低於基本工資等說法，牛煦庭強調，擔心八成薪低於基本工資，這不可能發生，因為法案中有明定「試用期間之勞動條件應符合本法之規定」，所以不可能低於最低工資。另外的擔心，是會造成「錨定效應」，讓本來試用期都會給全薪的公司，可能變成只給八成，這樣的質疑，不無道理。

牛煦庭說，法案本意，是為了讓試用期「職訓考核機制」法制化。他不希望法案失焦，也願意以開放心態面對質疑，因此，決定不再明文規定試用期薪資不可低於應聘工資80％，實務上，回歸勞資雙方議定。而法案中本來也就有確保若雇主沒有在試用期提供職訓和考核，必須給付全薪。如此，本意不變，法條更周詳，那麼就期待民進黨人到時候審議時不要阻擋了。

此外，民進黨立委王定宇在臉書引用網軍製作哏圖，指稱牛煦庭修法就讓雇主可以合法占勞工便宜，對此牛煦庭反嗆，為民修法是立委的天職，王定宇與一眾側翼卻惡意造謠，真是令人無言。

牛煦庭強調，這些人連法條都還沒看，僅憑媒體報導就自行腦補，幻想22k重出江湖！他的法案內容本有明定，試用期與否，都不會讓勞工薪資低於基本工資保障。再者，法案還特別針對試用期內的年資與資遣有所規定，比照正式聘僱的勞工。王大委員的免洗筷理論大可不必。

牛煦庭說，法規上沒有試用期，不表示「實務上」沒有潛規則，現在許多雇主，要求勞工試用期全面上工，卻另約定試用期薪資，形成變相壓榨。修改勞基法，就是增加雇主要主張試用期的考核義務，如果提不出機制，法案內也明確規定薪資要比照正式聘僱，也就是全薪。如此可以在實務上保障勞工權益。

他說，會提出八成樓地板，是因為很多潛規則的受害人，試用期甚至只能拿基本工資；當然擔心定錨不是沒有道理，所以也從善如流提出修正，但同為立委，王定宇有時間造謠卻不願意好好討論，令人遺憾。因為有心人的惡意解讀，辦公室接到了大量的謾罵，不免心寒，但是，修善勞基法的初心不變，希望大家能理性討論。「至少，也要先看過法條內容嘛！」