警方查口相關贓證物。（圖／警方提供）

台北市內湖民宅接連遭竊，警方獲報後立即成立專案小組，經調閱周遭監視器發現，66歲陳姓男子涉有重嫌，警方持搜、拘票前往桃園市中壢區將陳嫌逮捕歸案，訊後依涉嫌加重竊盜罪移請士林地檢署偵辦。

警方表示，4月份接獲謝姓、施姓民眾報案稱住家遭侵入竊取財物，警方發現2名被害民眾住家為前後棟相鄰建物，內湖分局立即成立專案小組，研判竊嫌係從陽臺爬入行竊，經擴大調閱周圍監視器畫面，發現2案為同1犯嫌所為，復利用大數據資料庫分析，終鎖定1名慣竊身分，於26日持士林地方法院及士林地方檢察署核發之搜、拘票，在桃園市中壢區拘提66歲陳嫌到案，並查扣作案衣物、鞋子等不法證物，全案依涉嫌加重竊盜罪移請士林地檢署偵辦。

內湖分局呼籲民眾勿將貴重物品放家中，出門應將門窗上鎖，並留意自身財物的保管；本分局對於住宅竊盜等不法行為，都將積極查辦，以維民眾財產安全。