東海旅客鐵道株式會社（Central Japan Railway）計畫在每一班的新幹線列車中，改裝兩個有個人隱私空間的包廂，配有腳踏可躺下的座位。除了無線網路外，乘客也可調整自己車廂內的燈光明暗度、空調氣溫以及音樂等。

部分更流線、性能高且更舒適的N700S新幹線列車上，也將安裝的新座椅，為乘客打造更好的乘坐環境，比目前新幹線的綠色車廂（Green Car），也被稱為商務車廂來得更好。

據悉，往來東京和博多之間的新幹線，大約130輛列車當中，約有10%可以改裝成更為私密的車廂，每個包廂可容納一到兩位乘客。東海旅客鐵道近日曾說，會確保打造好的硬體設備，以滿足客戶多樣化需求。

其實，東海道（Tokaido）新幹線列車曾經有私人包廂，但2003年100車系列車停駛下，為了增加車內座位數，故捨棄包廂設計。新幹線在新冠疫情時曾受到旅遊業蕭條的打擊，現在要急起直追恢復疫前的榮景。