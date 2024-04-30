古天樂（後）與洪金寶的動作戲對決都來真的。（華映提供）

香港動作電影《九龍城寨之圍城》，重金打造重現80年代香港知名「三不管地帶」九龍城寨，卡司找來古天樂、洪金寶、任賢齊、劉俊謙、林峯等人共同演出，其中72歲大哥大洪金寶更是寶刀未老，1場與古天樂的肉搏戲招招真功夫，一喊卡，古天樂趕緊詢問：「有沒有事？」洪金寶則冷面笑匠回應：「沒事，痛而已。」

電影一大看點是劇力萬鈞且高潮連連的武打動作，由《神劍闖江湖》知名動作指導谷垣健治精彩呈現。洪金寶的硬底子功夫叱吒藝壇一甲子，此次飾演反派大老闆，但依然親自上陣打鬥，包括耍弄齊眉長棍，如同演繹少林棍法，近身拳腳同樣招招有風，都教人看得目不轉睛。

再次見到香港大型動作電影出現，洪金寶難掩興奮說︰「多拍幾部、多拍幾部，1部不夠。」他希望《九龍城寨》可以在票房及口碑上成功，既能重振香港動作電影的氣勢，也將因而有更多機會培養新的動作演員。

此次合作的後輩及年輕新秀之中，洪金寶特別提及古天樂，因為古天樂的首部動作電影《殺破狼．貪狼》就是由洪金寶擔任動作導演，「從他第1部到現在，拍《貪狼》時我是很擔心，因為沒有跟他合作過，拍完之後都不用再擔心了。」不過，聊到還想不想再演出動作戲？大哥大不改搞笑風格，說很多人都找他拍動作片，「我就想拍愛情床上戲，但沒有老闆肯請我拍。」