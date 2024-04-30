美國疾病管制暨預防中心（CDC）近日指出，2艘從美國出發的豪華郵輪爆發諾羅病毒群聚感染案例，將近200人上吐下瀉，美國CDC建議，民眾要多洗手以避免感染病毒。另外有前郵輪員工稱，在船上從不用手指按電梯，只用指節、手肘代勞，這招讓她從沒染病。

美國CDC教戰，如何避免感染諾羅。

綜合美國佛州地方電視台「WFLA」、「今日美國」（USA Today）報導，美國CDC近日出具報告，指出2艘4月出航的豪華郵輪爆發諾羅病毒群聚感染，造成近200人身體不適。

其中一艘是「皇家加勒比遊輪公司」（Royal Caribbean Cruises Ltd.）的「海洋燦爛號」（Radiance of the Seas），該郵輪8日從佛州坦帕（Tampa）啟程前往洛杉磯，1993名乘客中，一共有67人及2名船員身體不適。

另一艘為公主遊輪公司（Princess Cruises）的「藍寶石公主號」（Sapphire Princess），該船5日從洛杉磯啟程前往夏威夷，2532名乘客中有94人及29名船員身體不適。

CDC指出，2艘船上多數人的症狀為腹瀉及嘔吐。CDC官網指出，諾羅病毒是非常具有傳染力的病毒，民眾可從患者、受汙染的食物及水及物體表面感染，建議要多洗手，以避免感染。

紐約大學朗格尼醫學中心（Langone Medical Center）旗下提許醫院（Tisch Hospital）流行病學家霍克曼（Sarah E. Hochman）同樣強調要用肥皂經常洗手，因為酒精類的消毒液效果不佳。

另外，曾在郵輪上工作3年的前郵輪員工巴爾（Tammy Barr）在美國「商業內幕」（Business Insider）上撰文指出，她從不用手指按郵輪上的電梯按鈕，反而用指節、手肘代勞。

她說有些郵輪比較常清潔會接觸到的表面，但她不願冒任何風險，「我避免接觸其他人經常碰觸的地方，而且我也經常洗手」。

巴爾稱這招對她很有效，工作3年「從沒染過諾羅病毒」，就算是船上爆發諾羅群聚感染時，自己也沒中鏢過。