「全家」（5903）五月攜手潮流跑鞋品牌New Balance展開跨界合作，以其品牌活動「灰潮型動」為主題，雙方「潮潮聯手」推出「灰潮香草」代表口味，雙口味店舖更推出消費者最喜愛的茶風味「炭焙烏龍」霜淇淋，

為讓消費者全方位體驗「灰潮型動」，凡於5月5日至31日到購買Fami!ce霜淇淋，即可免費獲得限量的品牌合作周邊小物「吊飾造型芳香片」，活動期間再加贈New Balance百元購物金兌換券乙張。

全家目前全台超過2,200間販售霜淇淋，堪稱霜淇淋市場第一品牌，根據內部觀察，最受消費者歡迎的霜淇淋為茶系口味，每月社群討論串亦有許多網友熱烈敲碗茶口味回歸，為回應消費者期待，「全家」Fami!ce雙口味店舖推出「炭焙烏龍」新口味，使用新竹北埔的東方美人茶及台灣黑金竹炭粉調製而成，外觀為茶褐色霜淇淋，口味則帶有獨特的熟果香與蜂蜜香，更能嘗到厚實香醇的茶韻。消費者透過「全家」APP地圖趣「限店美食瘋」即可搜尋雙口味店舖，全台共超過750店皆可購買享用。