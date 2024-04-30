專研塔羅的小孟老師在臉書分享5月運勢，他指出這個月抽到錢幣七正位，加上火星依然在牡羊，大家容易情緒爆衝，同時很多新事物進展非常快，最近想要展開新計畫的人，可多利用火星牡羊能量，開頭執行一些事；另外，這個月金星太陽進入金牛的宮位，大家對投資理財的話題很有興趣，但記得要做理性的評估。

▌第4名 巨蟹座：節制牌正位

職場運勢，最近工作會有不錯表現，在上司與同事眼中，你是個能力很好的員工，若是有想要的工作機會，這個月只要主動爭取，就有機會如願以償，多一點行動力，果實會更甜美。

情感方面，有情人者容易為一些價值觀的小事物不開心，兩人若沒有共識，容易進入冷靜期，還是要理性溝通，不要為了一些小事影響關係；單身的人需要忘掉過去的傷痛，以迎接新的感情，不要因為不愉快經驗而對談戀愛失去信心，其實身邊欣賞你的人已經在對你好了，就看你要不要開始發展新關係。

財運方面，近期容易有情緒性花費，得特別留意，錢要花在刀口上。

工作運勢：★★★★

愛情運勢：★★★

幸運色：紅色

貴人：牡羊

小人：射手

▌第3名 獅子座：錢幣侍者正位

職場運勢，最近工作很有機會接觸新東西，雖然你對自己不太有信心，但不要害怕這些新事物，因為這些機會會讓你學習成長，並且對工作的下一步會有新的啟發。

情感方面，有情人者最近兩人會各忙各的現象，需要花點心思關心對方，單身的人最近選對象容易會識人不明，不要被好聽話給洗腦了，多花點時間了解彼此的個性、背景、價值觀，會是比較安全的作法，不然衝動戀愛容易後悔。

財運方面，最近容易大手大腳的花錢，要有計畫性實施比較好。

工作運勢：★★★★

愛情運勢：★★★

幸運色：桃紅

貴人：處女

小人：天秤

▌第2名 水瓶座：錢幣二正位

職場運勢，最近工作有種被考驗的感覺，雖然你的工作達到還不錯的程度，但要維持一個好的工作身份，平常也要注意自己的言行，若是言行不一致或做出有違道德的事，就很容易被抓出來反省跟檢討，若你是有權力的人，一定要注意自身的影響力很大，要善良的使用。

情感方面，有情人者容易為金錢利益之事不開心，兩個人的花費還是要有些共識才好，不然容易變成吵架的話題，單身的人雖然很想談戀愛，但一定要先了解對方的三觀，合適再進入關係會比較安全。

財運方面，最近容易想花大錢或做重大投資，但要理性分配金錢，不要造成生活的壓力。

工作運勢：★★★★

愛情運勢：★★★

幸運色：粉紅色

貴人：獅子

小人：雙魚

▌第1名 金牛座：命運之輪正位

職場運勢，這個月金星太陽與木星都在本命加持，讓你做任何事都如魚得水，而你也需要把握這個時間點，多展現自身的能力，或你想爭取一些什麼事，這個月達成的機會比較高，別人會覺得你主動積極的態度很吸引人，容易被你的熱情所感染，適合多做一些影響眾人的事物。

情感方面，有情人者最近很忙，會忽略另一半的心情，還是要花些時間關心對方，單身的人這個月看起來很動人，只要做一些小打扮，就會讓人覺得心動，可以多花一些心思在外在上，很容易吸引到欣賞你的人。

財運方面，容易想要買貴的東西，要懂得精打細算。

工作運勢：★★★★★

愛情運勢：★★★★

幸運色：乳白

貴人：摩羯

小人：獅子

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