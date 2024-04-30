南投邱姓男子騎乘機車手持香菸遭攔查，警員發現他面帶酒容，要求酒測遭拒，又發現邱男駕照已吊銷，台中區監理所依違反3項《道路交通管理處罰條例》，裁處18萬6600元罰款，邱男主張香菸並未點燃吸食，警員以邊騎車邊抽菸為由攔查不合法，即無接受酒測義務，法官打臉指出，騎車不論手持、點燃或吸食香菸，都是違規行為，警員攔查有據，駁回邱男之訴。

判決書指出，邱男在2023年5月11日下午3點多，騎機車行經南投縣集集鎮集中路與成功路口，因拒絕酒測、無照駕駛及手持香菸影響他人行車安全，遭警員攔停後製單舉發，邱男認舉發無誤，台中區監理所依法裁處18萬6600元，3年內不得考領機車駕照，並應參加安全講習。

邱男事後卻提出行政訴訟，主張雖有手持香菸，但香菸並未點燃亦無吸食。員警以其邊騎車邊抽菸為由而予以攔查，為不合法，他無接受酒測之義務，自無所謂拒測之違規，原處分應有違誤，聲明原處分撤銷。

台中區監理所答辯指出，邱男手持香菸單手騎車且臉部漲紅，經員警合理判斷為客觀上易生危害之情形而予以攔查。於查驗過程中發現原告散發酒味、顯有酒容，且機車駕駛執照亦經吊銷，遂對其實施酒測，經警員告知拒測之法律效果後，仍選擇拒測，其違規事實明確，原處分並無違誤。

法官認為，無論「手持香菸」、「吸食香菸」或「點燃香菸」，均屬處罰條例所規範應受處罰之駕駛行為，並非三者兼具始應受罰，警員攔查符合警職法之正當程序，邱男自有接受酒測之義務，訴請撤銷為無理由，應予駁回。仍可上訴。

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