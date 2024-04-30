半月板損傷是不可輕忽的疾病，除了導致患者疼痛及膝蓋功能下降，更會導致後續膝關節退化，若患者有相關症狀，施胤全醫師建議早期就醫獲得正確的診斷及治療。（恩主公醫院提供）

50歲的王先生身體健壯，平時有運動習慣，偶爾參加馬拉松比賽，近幾個月開始，他的左膝出現疼痛，稍微活動後容易腫脹積水，休息後便改善。近期膝蓋在活動時會有彈響聲且會有卡住的狀況，他來到恩主公骨科求診，診斷為膝蓋外側半月板桶柄状撕裂，在骨科主治醫師施胤全安排膝關節鏡半月板縫合，王先生的膝蓋問題逐漸好轉。

王先生來到骨科門診診間，施醫師在詳細的身體檢查後，發現他的膝蓋在特定的角度會有「彈響疼痛」，且單腳站立旋轉膝蓋時會誘發疼痛，初步的X光檢查顯示輕微膝蓋退化，無法完全解釋患者的症狀，在高度懷疑是半月板損傷之下，施醫師進一步安排核磁共振掃描，證實為膝蓋外側半月板桶柄状撕裂。

由於半月板撕裂造成病患膝蓋有明顯的物理性症狀，王先生接受了膝關節鏡半月板縫合手術，術後4周以活動性膝支架保護，術後2個月可開始做輕度運動及訓練，術後3個月便恢復到過去的狀態。

施胤全指出，半月板損傷有四大常見症狀，輕忽不處理將加速膝關節退化，半月板位於膝關節內的纖維軟骨組織，功能如同關節的墊片，負責緩衝附加在關節上的重量，減少關節的耗損。

當半月板受傷時，常見症狀包括膝蓋疼痛、腫脹、關節卡住以及活動受限。症狀通常在活動期間或彎曲膝蓋至特定角度時加劇。若忽略不處理，半月板喪失吸震的功能，長期下來會加速膝關節的退化。

施胤全表示，半月板損傷治療方式根據損傷的嚴重程度及病人的症狀而定。大多數輕微的損傷可透過休息、物理治療和口服抗發炎藥物治療，損傷的半月板有機會自行修復。

若症狀持續較久，可考慮關節注射包括消炎藥、玻尿酸、高濃度葡萄糖水或自體血小板血漿來改善症狀。對於少數較嚴重的損傷，尤其造成膝蓋卡住或彈響聲，需要進行關節鏡來修補損傷的半月板。

總體而言，半月板損傷是不可輕忽的疾病，除了導致患者疼痛及膝蓋功能下降，更會導致後續膝關節退化，若患者有相關症狀，施胤全建議早期就醫獲得正確的診斷及治療。