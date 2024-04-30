1111人力銀行30日發表關於上班族對新政府期待的調查，對於520將上任的賴政府，勞工最期盼優先解決長期薪資停滯不漲問題，多達79.2％的勞工就此問題向新總統喊話。

該調查指出，高達90.4％的上班族對於目前薪資待遇不滿意，比率創自調查以來6年新高。在同一位置的上班族，平均最長有3年10個月處於凍薪，有29.1％屬於薪水已不動5年以上狀態。此外，調查也顯示，有51.9％勞工每個月無法存到錢，而上班族最大的職場壓力同樣來自加薪難（71.1％）。

1111人力銀行公關經理曾仲葳表示，今年起實施的「最低工資法」是政府保障基層勞工維持生活水準的重要政策，不過該調查發現，雖然收入高於基本工資，但加薪長期停滯的「薪資難增長」已成勞工的主要問題與壓力。

曾仲葳指出，房價與物價飆增的背景，使上班族更有感薪資增長的停滯，內政部去年第4季公布的全國房價所得比已攀升至9.97倍新高，當前薪資與房物價不同步的走勢成勞工主要痛點。除薪資停滯議題外，勞工最想喊話新總統解決的問題也是國內過高的房價房租（74.1％）、不斷上升的物價電價（67.4％）。

111人力銀行表示，產業缺工、人才難找也正好是現下許多企業主的共同心聲。而調查發現，多達68.1％的凍薪勞工表示，公司無定期調薪制度是沒被加薪最主要原因，其次才是公司獲利不佳（41.4％）。

不少勞工也希望新政府上任後，能有修法立法保障權益。除加薪難、房價飆、物價增等議題外，勞工普遍有意向喊話新總統的議題還有立法規範獲利企業必須加薪（51.8％）、制訂符合時宜的新版勞基法（46.6％）。

而在上班族所面臨的職場壓力方面，主要來自於加薪難（71.1％）、起薪低（56.2％）、工時太長（37.7％）、升遷慢（36.2％）、工作機會少（26.6％）。