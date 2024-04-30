此外，本屆進入前5％有14家新進榜，包括東元、東和鋼鐵、友訊、長榮航、上緯投控、四維航、樺漢、興農、上銀、美律、群創、泰鼎-KY、瑞儀及GIS-KY等。

進入前5％的48家有1101台泥、1477聚陽、1504東元、1605華新、1707葡萄王、1712興農、2002中鋼、2006東和鋼鐵、2049 上銀 2201裕隆、2204中華、2301光寶科、2303聯電、2308台達電、2330台積電、2332友訊、2395研華、2408南亞科、2409友達 2412中華電、2439美律、2454聯發科、2618長榮航、2633台灣高鐵、2801彰銀、2809京城銀、2884玉山金、2885元大金、2892第一金、2897王道銀行、2912統一超、3034聯詠、3036文曄、3045台灣大、3231緯創、3443創意、3481群創、3702大聯大、3708上緯投控、3714富采、4904遠傳、4927泰鼎-KY、5608四維航、6176瑞儀、6414樺漢、6456 GIS-KY、8454富邦媒、9940信義等。

證交所表示此次共有952家上市公司及754家上櫃公司受評，合計1,706家。依得分情形，區分為前5％、6％至20％、21％至35％、36％至50％、51％至65％、66％至80％，及81％至100％等七個級距，分別公告上市、上櫃受評公司之評鑑結果。

為利外界了解受評公司在其所屬產業之表現，另將「金融保險類（共42家）」、「市值100億元以上之電子類（共272家）」、「市值100億元以上之非金融電子類（共263家）」及「市值50億元以上至100億元類別（共313家）」等四大類分組，採上市櫃公司混合排名，各組依得分情形分級距公告名單。

此外，為鼓勵表現較佳之小型上市櫃公司，本屆增加公布「市值未達50億元類別（共816家）」之排序，亦採上市櫃公司混合排名，依得分情形分級距公告名單，以利外界了解受評公司在其所屬產業及相似市值規模群組中之表現。

透過各屆指標內涵及相關法規推動，已逐步導引企業採用各項良善之公司治理措施，112年度上市櫃公司有多項統計數據皆持續進步，例如2月底前申報年度財務報告之公司家數為337家，較111年增加32％；5月底前召開股東常會之公司家數為536家，較111年增加26％；編製永續報告書之家數為896家，較去年成長31％。

除量化指標外，評鑑系統亦持續透過強化質化要求、增加給分差異化及問卷發送蒐集意見等，鼓勵企業在建立治理制度後，重視實踐與落實，並適當揭露相關績效表現。

證交所與櫃買中心預計於6月舉辦頒獎典禮，表揚上市、上櫃組排名前5％（上市、櫃分別為48家及38家）及「市值50億元以上至100億元類別」排名前5％之公司（上市、上櫃公司家數分別為9家及7家）。

另亦增加表揚「市值未達50億元類別」排名前1％之公司（上市、櫃分別為5家及3家）及本屆進步最多級距之上市櫃公司（上市、櫃分別為1家及2家），以進一步推動上市櫃公司積極提升公司治理。

第十屆評鑑結果公布於公司治理中心及證基會網站，連結網址如下：

公司治理中心（https：／／cgc.twse.com.tw／evaluationCorp／listCh）

證基會（https：／／webline.sfi.org.tw／CGE／index.asp）