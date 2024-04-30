美國中央司令部(US Central Command)發布了美軍在加薩海岸建造浮動碼頭的最新進度圖片，已經略見雛型，該碼頭大約5月初就可使用，幫助向受災地區的飢餓人口，提供急需的人道主義援助。

CNN報導，臨時碼頭是從美軍遠征基地艦運出資材，在海上建立浮動平台，然後持續增加面積並且固定。五角大廈副新聞秘書辛格(Sabrina Singh)週一表示，該碼頭將耗資3.2億美元(約104億新台幣)。此估算包括與系統初始建設相關的所有成本。但未來幾個月，碼頭的營運成本還會增加。

一名高級軍事官員上週表示，美國「預計5 月初就開始啟用，每天可運輸 90 輛卡車的人道援助品，適應之後還可擴大到滿負荷運，大約是每天150 輛卡車。」

這位軍方官員表示，以色列國防軍已經同意與美軍合作，「在(運補)第一天」，將堤道固定在加薩海岸。

美國官員告訴CNN，美軍至少在未來三個月內負責碼頭的營運工作，但不會長期維持，最終目標是將這個工作轉手到其他國家和非政府組織，由他們進行商業運作。

同時，英國皇家海軍支援艦卡迪根灣號(RFA Cardigan Bay)也從塞浦路斯出發，前往當地支援臨時碼頭的建設工作。

英國海軍表示，卡迪根灣號「將為數百名參與建造碼頭的美國水手和士兵，提供舒適的住宿休息環境」。

世界糧食計劃署週六表示，一旦浮動碼頭完工，他們將全力支持，利用碼頭分發援助物資。根據他們的計算， 加薩現在220 萬人沒有足夠的食物，一半人口處於飢餓和飢荒的邊緣。

至於停火的談判，一位熟悉哈瑪斯情況的消息人士稱，關於停火和交換人質的談判正在進行中，哈瑪斯在考慮埃及提出的新框架 ，先釋放33名人質，以換取暫時停火。不過，更早的談判框架釋放人數是40名，現在略少了，可能又有人質死亡。另一名以色列官員表示，由情報機構和軍事官員組成的談判代表團，預計於星期二前往開羅。