藝人小S（徐熙娣）和老公許雅鈞育有3個寶貝女兒，分別為大女兒Elly、二女兒Lily、小女兒許老三，時常透過社群或節目分享家庭生活。近日有知情人士爆料Elly將要赴美國留學，小S也證實此消息，昨（29日）發文嘆：「我這算什麼稱職的母親」，真相讓大批網友哭笑不得。

小S突透過IG曬出一張嘟嘴照照賣萌，發文直言：「這算什麼稱職的母親和巨星？」，下一秒公開原因，吶喊：「我竟然還沒看排球少年劇場版」。

接著她再度發文，曬出一張身穿休閒服裝，在陽光底下活力跳躍，疑似模擬在打排球的照片，幽默稱：「不管你幾公分，跳吧！但跳完之後我應該就回家躺著吧！」，大讚《排球少年劇場版》很好看，自己看完之後還哭了。

無厘頭貼文曝光後，也引發大批網友搞笑留言：「S姐拍這張跳了幾次」、「會追蹤小S的原因是因為她真的好好笑，希望可以每日一更」、「為什麼連影子都這麼美！排球美少女非你莫屬了」、「拍的好年輕好陽光好開朗」。