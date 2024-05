國民黨立委擬提案增訂「藐視國會罪」,而親綠媒體報導,「歐洲在台商務協會(ECCT)...援引媒體評論此法案為荒謬(absurd)」;民進黨立委吳思瑤稱「藐視國會罪」踢到鐵板,一旦惡法通過,恐會嚇跑外商。不過,這篇專欄的原作者方恩格(Ross Feingold)向《中時新聞網》澄清,「absurd」是某個評論員的說法、不是他的立場,也不代表歐洲商會的立場;他沒有寫會影響到跨國企業投資台灣意願,只有寫如果通過的話,外商公司需要瞭解該法規而已。對此,歐洲商會今(30)日特別在《中時新聞網》該新聞下方留言聲明,表示該會是對重大議題收集各方評論建議,提供會員在台經商参考。同時,歐洲商會也在臉書貼出正式聲明。

歐洲商會「Euroview」,其中一篇專欄涉及藐視國會罪的部分。(取自歐洲商會網站)

為推動國會改革,國民黨立委傅崐萁、翁曉玲等人提出「刑法部分條文修正草案」,擬增訂「藐視國會罪」,最重可關3年、罰30萬元。歐洲在台商務協會(ECCT)近日刊登一篇專欄,指出「藐視國會罪」如果通過的話,外商公司需要瞭解該法規。

這篇專欄寫到「藐視國會罪」的部分,原文如下:

KMT legislators also proposed to criminalize “contempt of the Legislative Yuan”, similar to the criminalization of “contempt of Congress” in the United States. A Deputy Minister of Justice warned this would have a “chilling effect” on the willingness of witnesses to cooperate with the Legislative Yuan, and a commentary in Taiwan media called the proposal “absurd”.

Analysis: Multinational companies with operations in Taiwan should closely follow the status of these two proposals. If whistle-blower protection is extended to the private sector, companies will need to understand what these protections are and train employees accordingly. If contempt of the Legislative Yuan is criminalized, corporate leaders will need to understand the risks of not cooperating with a Legislative Yuan investigation or otherwise engaging in any behaviour, however well intentioned, that might anger legislators.

對此,有親綠媒體則報導,「歐洲在台商務協會(ECCT)...援引媒體評論此法案為荒謬(absurd),並提醒在台外商應密切追蹤提案,因不配合立法院調查,或任何可能觸怒立委的行為,皆存在風險」。

而民進黨立委吳思瑤28日則指稱,「藐視國會罪踢到鐵板、問題搞大了,歐洲商會都站出來示警。一旦惡法通過,恐會拖垮台灣經濟、嚇跑外商,一般平民百姓、私人企業,乃至跨國企業都無一倖免。」

但針對吳思瑤的說法,歐洲商會這篇專欄的原作者方恩格(Ross Feingold)29日在接受《中時新聞網》專訪時還原真相,他在專欄中白紙黑字特別標明,「absurd」是某個評論員的說法。這位評論員投書在自由時報,後來翻譯成英文,刊登在英文台北時報。

長期居住在台灣的國際政治觀察家方恩格律師(Ross Feingold)。(Ross Feingold提供)

方恩格也澄清,他只是投稿人,並不是歐洲商會的員工或內部人員,因此那篇文章只能稱為「專欄」,不能說是「報告」;「absurd」並不代表他的立場,也不代表歐洲商會的立場,他甚至不知道歐洲商會的立場;且他從未說如果藐視國會罪通過,會影響跨國企業投資台灣意願!只有寫如果通過的話,外商公司需要瞭解該法規而已。

《中時新聞網》報導方恩格的澄清文之後,歐洲在臺商務協會今(30)日也親自在《中時新聞網》此報導下留言,提出了6回應如下:

1.歐洲商會之官方聲明,http://xn--www-vf2em3vq1ggztdh9bnv6a.ecct.com.tw/ 與臉書,是歐洲商會對外發言正式 管道,敬請各界卓參。

2. 歐洲商會自1988年成立以來,始終與中華民國政府保持良好互動關係。歐洲(包括歐盟與英國、瑞士等歐洲國家)對台投資額亦逐年增加,目前FDI累計投資額逾700億美元,超過美、日企業合計總額,是台灣最大外資來源。

3. 歐洲商會的創建宗旨,在於促進歐洲企業在台之權益,目前會員超過1,000位,分別來自近500公司與機構。歐洲商會1994年起,每年向政府提出一系列的建議書,作為改善經商環境的參考。歐洲商會建言每年獲採納比例約20~25%,與世界各國相較,成績十分亮眼。

4. 除建議書外,歐洲商會亦高度關注台灣政經情勢轉變,每月精心編寫的Euroview,內容係均針對重大議題,廣泛收集各方評論與訊息,提供給會員,作為在台經商的重要參考。

5. Euroview以英文撰寫,方便外籍人士閱讀;為符合本會長期推動的環保低碳訴求,僅以電子版發行,附上網址連結https://euroview.ecct.com.tw/

歡迎各界人士踴躍閱讀。

6. 如有相關意見,亦歡迎來信提供給ECCT,[email protected] ,期待大家的熱情回饋,能讓Euroview變得更精采。