恆春半島擁有視野遼闊、低光害與無霾害的天文觀測條件，一年四季都是觀星好地方，墾丁國家公園管理處自5月4日起，將舉辦4個梯次的觀星活動，帶領大家認識墾丁春夏星空。

墾管處表示，為讓大家更清楚認識墾丁星空及講述星座故事與天文知識，簡稱墾管處特別規劃墾丁觀星四部曲，利用其中4個天象為主題，並搭配天文望遠鏡等設備，設計新手觀星入門的4堂基礎課程，帶領民眾觀察星星、認識星座、愛上天文，並且欣賞墾丁星空之美。

墾管處表示，5月4日「流星雨@寶瓶座」、6月1日「尋找天神的珠寶盒」、7月13日「夏夜星語＠墾丁」、9月7日「長耳朵的星星─土星觀察趣」，4梯次下午5時30分至晚間9時30分，地點為墾管處遊客中心，民眾可免費自由報名參加，只需自備坐臥墊，在活動時間內到達活動現場即可。

墾管處表示，除了帶領民眾戶外觀察星星、認識星座、學習天文外，4梯次也各有特色，5月4日將進行星座盤製作及星圖練習，6月1日進行星空粉彩畫DIY，7月13日介紹生活周遭會發光的物體與生物並講解光害的影響與暗空守護的重要性，9月7日講解有關土星及天球儀的小知識。