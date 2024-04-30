目前企業營所稅共有五大租稅優惠可申請，包括產業創新條例第10條（研究發展支出投抵）、產業創新條例第10條之1（智慧機械與5G及資安產品或服務投抵）、中小企業發展條例第35條（研究發展支出投抵）、生技醫藥產業發展條例第5條（研究發展支出投抵）和生技醫藥產業發展條例第6條（機械、設備或系統投抵）。
營利事業如欲適用租稅優惠，應注意向主管機關申請時限，並於辦理營利事業所得稅結算申報時，依規定格式填報並檢附相關文件，以免影響適用租稅優惠的權益。
112年度營利事業所得稅結算及111年度未分配盈餘申報期即將開始，財政部高雄高稅局 指出，企業可適用的租稅優惠措施很多，鑒於公司或有限合夥事業在適用各項投資抵減時，因不諳法令未依規定辦理申請及申報程序，錯失適用租稅優惠的權益，公司或有限合夥事業適用各項投資抵減，除應依各項租稅優惠法令規定於期間內向主管機關申請外，並應於所得稅申報期間內，依財政部頒定格式填報，並檢附證明文件，申報期屆滿前未依規定格式填報者，逾期不得適用投資抵減。
目前企業營所稅共有五大租稅優惠可申請，包括產業創新條例第10條（研究發展支出投抵）、產業創新條例第10條之1（智慧機械與5G及資安產品或服務投抵）、中小企業發展條例第35條（研究發展支出投抵）、生技醫藥產業發展條例第5條（研究發展支出投抵）和生技醫藥產業發展條例第6條（機械、設備或系統投抵）。
營利事業如欲適用租稅優惠，應注意向主管機關申請時限，並於辦理營利事業所得稅結算申報時，依規定格式填報並檢附相關文件，以免影響適用租稅優惠的權益。
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