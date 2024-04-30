目前企業營所稅共有五大租稅優惠可申請，包括產業創新條例第10條（研究發展支出投抵）、產業創新條例第10條之1（智慧機械與5G及資安產品或服務投抵）、中小企業發展條例第35條（研究發展支出投抵）、生技醫藥產業發展條例第5條（研究發展支出投抵）和生技醫藥產業發展條例第6條（機械、設備或系統投抵）。

營利事業如欲適用租稅優惠，應注意向主管機關申請時限，並於辦理營利事業所得稅結算申報時，依規定格式填報並檢附相關文件，以免影響適用租稅優惠的權益。

租稅措施引導加薪 財政部提兩招
670萬報稅戶注意！今年報稅5大新規變動
基本生活費漲6千 670萬所得稅申報戶省稅小確幸
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