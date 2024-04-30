國科會今（30）日舉行「學術研究獎項頒獎典禮」，頒發112年度「傑出特約研究員」20名、「傑出研究獎」86名以及「吳大猷先生紀念獎」45名，共計151名得獎人。主委吳政忠期許，透過表揚得獎人的學術研究貢獻，鼓勵各領域研究人員積極投入，帶動更多人才再創科技發展新篇章。

國科會表示，本屆得獎人在基礎科學理論、前瞻科技應用及人文社會價值方面均有傑出表現，研究成果包含：分析與模擬地震邊坡、土石流資料，作為我國防災依據，降低天災對國人生命及財產的威脅；整合AI計算與儲存能力於同一晶片，廣泛應用於記憶卡、硬碟等相關設備，引領國際非揮發性記憶體的研究及發展；以精準醫療檢驗血癌病友基因變異及療效檢測，提升白血病的長期存活率，增進國人健康；透過田野調查及觀察不同國籍與社群，發掘台灣民間文學與信仰文化的多元面貌等，亮眼的研究成果對社會有重要貢獻。

國科會提到，致力於提供完善的科研環境，持續爭取充足的科技預算，支持各階段優秀研究人員投入研究，並主動發掘各領域的學術研究菁英，今年傑出研究獎透過主動遴選機制，遴選在跨領域研究的表現及對台灣社會有特殊貢獻的優秀人才，期望激勵更多研究人員以人文價值為核心，跨域開創新技術，讓學術研究成果與社會需求、經濟、產業、環境互相結合，以科技力打造台灣成為堅韌、永續的國家。