警方在虎尾街頭壓制意圖衝撞警方的車手。（虎尾分局提供）

當嫌犯車輛被偵防車前後包夾時竟把油門踩到底，3輛車宛如鬥牛原地使力，輪胎摩擦路面產生如濃雲密布的白煙。（虎尾分局提供）

取款落網的陳姓女車手。（虎尾分局提供）

虎尾鎮陳姓男子在臉書上看到名人推薦股票，以為買到飆股，4次面交現金共140萬元、1公斤金條價值240萬元，最近又被騙抽中股票但須先繳款66萬元給投資公司，警方獲報後於繳款時埋伏，其中2人開名車接應，當嫌犯車輛被偵防車前後包夾時竟把油門踩到底，3輛車宛如鬥牛原地使力，輪胎摩擦路面產生如濃雲密布的白煙。

虎尾分局指出，陳姓男子前後面交約400萬元，詐騙集團食髓知味，日前又通知陳男抽中股票2000多萬元，必須先繳66萬元給投資公司，男子四處向朋友借錢，朋友提醒他可能被詐騙，他才報案。

警方在約定面交66萬元當天埋伏，發現一輛BMW車輛行跡詭異，研判是負責開車的車手，出面收款的車手搭計程車抵達，是一名打扮中性的年輕女子，她攜帶「森林投資股份有限公司代理國庫送款單」的單據和被害人碰面，收款緣由是「國庫款項收付及預存」。

警方見時機成熟收網現身，開車接應的BMW見狀逃離，偵查隊長郭建宏與隊員的車剛好在歹徒的車正後方，另一輛偵防車從正面擋住，嫌犯車被夾住動彈不得時，車內2名男性嫌犯竟還把油門踩到底，3輛車如實力相當的鬥牛一動也不動，輪胎空轉麻擦地面，傳出濃密白煙，車噪音大得嚇人。

車內丁姓（33歲）、林姓（34歲）嫌犯最後被趕來支援的警力拉下車，車上起出K他命毒品及通訊證據，全案依詐欺、洗錢、毒品等罪嫌，將3人移送雲林地檢署偵辦。

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