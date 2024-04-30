國泰台南產後護理之家特別設置烘焙廚房，讓媽咪吃進開心與幸福。（國泰健康管理提供）

頂級護理之家品牌「國泰台南產後護理之家」集結烘焙師、營養師與中醫師三強聯手，甜蜜呈現九宮格創意午茶點心盤，特設烘焙廚房引進專業設備，透過烘焙師高超手藝，搭配營養學與醫學角度，打造可甜可鹹的美麗媽咪，期許坐月子時光不只吃得好、吃得健康，更吃出美麗好心情。

由國泰台南產後護理之家專業三師團隊精心研製的甜點九宮格！陳翠萱烘焙師、陳淑娟營養師、董佩欣中醫師與莊倖宜副總經理合影（左起）。（國泰健康管理提供）

「國泰產後護理之家」旗下國泰台北會館產後護理之家、國泰內湖產後護理之家、國泰竹教產後護理之家、國泰台南產後護理之家四個會館，館內皆自設廚房，由大廚搭配營養師共同設計菜單，每日提供新鮮現煮的餐食直送媽咪餐桌。

業者在十年多來的服務經驗與觀察下發現，在產後修護的旅程當中，除了身體機能的改變之外，心理感受也是相當重要的，要讓媽咪擁有完善的身心調理，飲食扮演相當重要角色，除了營養與美味，要能「吃到開心與幸福氛圍」是現代新女性更為重視的要點，為了讓媽咪們無需外出，在館內也可以開心享用宛如米其林餐廳的午茶甜點，國泰產後各會館大廚與營養師，經常無所不用其極地產製出有趣健康又美味的點心，讓媽咪無論身體還是心靈都能在修復期間被充分療癒。

國泰台南產後護理之家特別在有美食之都稱呼的台南，引進國外進口的烘焙專用設備，設置了專屬的烘焙廚房。除了廚房大廚外，更有專屬的烘焙師，搭配駐館營養師從甜點菜單發想、原料控管到口味及精緻造型全權把關，就是為了讓媽咪吃進美麗與健康，同時也能吃進開心與幸福。台南的烘焙廚房是國泰產後護理之家的烘焙研發中心，經常將研發甜點的配方與其他會館的廚師團隊進行交流，只要入住國泰產後任一據點，都可以品嚐到獨家甜點，也是許多入住媽咪們返家後還會念念不忘的招牌。

甜心媽咪9美麗，甜點九宮格下午茶甜蜜呈現。（國泰健康管理提供）

以充滿熱帶風味的天然果乾、泡芙等鹹甜品搭配養生茶飲，讓媽咪享受好吃又好拍的網美下午茶。（國泰健康管理提供）

母親節將至，國泰台南產後護理之家也特別推出創意午茶「甜點九宮格」，由烘焙師、營養師攜手研發菜單，以充滿熱帶風味的天然果乾、泡芙、蛋糕等鹹甜品，搭配中醫師特調的養生茶飲，為入住的媽咪們帶來一場好拍又好吃的網美風格下午茶。

國泰台南產後護理之家陳翠萱烘焙師表示，產後媽媽的甜點攝取除了少油、少糖之外，數量的控管也是非常重要的，因此我們特地將單個體積縮小，以少量多樣的概念設計，就可以一次吃到多樣化的午茶甜點。陳淑娟營養師也補充，很多媽咪都會擔心吃甜食塞奶，或是考量身材修復所以即使很喜歡甜點也會刻意避開，但若造成自己的壓力，反而對身體是不好的影響，因此我們在設計甜點的時候，都會考量到營養攝取的小技巧，例如水果擁有豐富的維生素，就會巧妙地把它融入甜點中，讓媽咪們吃甜甜擁有甜蜜好心情，就是產後修護最重要的美麗秘密。

最後搭配由中醫師特調的補氣養生茶，入口清香滑順，無論是配甜點或是日常飲用都不是問題，只要入住國泰台南產後護理之家，就有機會可以品嚐到這個充滿三師專業把關產製的「甜點九宮格」，國泰台南產後護理之家每週更有中醫師與營養師一起入房巡診服務，用中醫溫潤與營養科學的角度提供媽咪們餐食與茶飲調配的建議，為產後調理帶來更多元的選擇。