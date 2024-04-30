盛傳阿曼有意採購法製「飆風」戰機

由於美國要致力維持親密盟友以色列在中東的空中優勢，採購5代隱形戰機F-35對區域其他國家來說，簡直是遙不可及。

因此，綜合外電29日報導，採購法國「飆風」（Rafale ）戰機已成了席捲中東的龍捲風。而最新表態，有意買「飆風」戰機的波灣國家是戰略位置優越，靠近阿拉伯海的阿曼。

與葉門接壤的阿曼為了加強空中戰力，正競相採購「飆風」戰機。有報導說，阿曼正打算買18—24 架。而阿曼現有的機隊主要由24 架 F-16 ，以及12 架「颱風」（Typhoon）戰機組成。

對阿曼空軍來說，先進「飆風」戰機用途多，在中東安全環境迅速惡化下，使它成為充滿吸引力的選擇。如今「飆風俱樂部」（Rafale Club）在全球火速擴張，而在波灣更是如此。在卡達和阿拉伯聯合大公國採購「飆風」後，阿曼已對最先進的F-4型「飆風」表現了興趣，相關談判已經展開，而另一個阿拉伯國家埃及的戰鬥機隊中也有「飆風」。

總之，美國不願出售波灣金主國F-35戰機，已為法國達梭航太（Dassault Aviation）透過「飆風」，鞏固自身在相關區域的地位「製造了機會」。而以色列會強烈反對美國出售中東國家F-35戰機，是因為擔心這會損及它在中東保有的軍事優勢。