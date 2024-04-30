旺宏公布其2024年第一季公司經會計師核閱後之財務數字，其皆為合併報表數字，係依照金管會認可之國際財務報導準則(TIFRS)所編製。旺宏今年首季合併營收淨額為新台幣57.6億元，季減1%、年減19%。營業毛利為新台幣11.42億元，季增3%、年減36%，營業毛利率為19.8%，季增0.7個百分點、年減5.3個百分點。營業淨損為新台幣13.02億元，季增13%、年增196%，淨損擴大，營業利益率-22.6%，季增2.8個百分點、年增16.4個百分點。稅後淨損為新台幣10.79億元，季增7%、年增204%。單季每股虧損擴至0.58元，創下37個季度、逾9年單季新低，每股淨值為25.79元。

旺宏單季營收比重分析，ROM占18%，營收季減27%、年減51%；NOR占61%，營收季增8%、年減7%；NAND占12%，營收季增33%、年減6%；FBG占9%，季增16%、年增10%。

ROM方面，遊戲客戶需求模式可能與過去幾年相似；NOR方面，從伺服器和儲存等應用程式進行庫存補貨，整體訂單趨勢逐漸恢復至2022年水平。