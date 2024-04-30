《時來運轉》運彩報報－電競LOL精彩賽事推薦

《英雄聯盟》一年一度的重要國際賽事「季中邀請賽」（Mid-Season Invitational，簡稱MSI）將於本週三（5/1）開打，來自全球8個賽區包括中國LPL、韓國LCK、歐洲LEC、北美LCS、亞太PCS、越南VCS、拉美LLA以及巴西CBLOL，總計有12支代表隊伍，將於中國成都，準備本屆為期19日的賽事（5/1～5/19），角逐本屆MSI的冠軍獎盃。

本屆賽事分為3個階段進行，第1階段是入圍賽，由LPL第2種子TES戰隊（TOP Esports）、LCK第2種子T1、LEC第2種子FNC（Fnatic）、LCS第2種子FLY（FlyQuest）、PCS代表隊PSG（PSG Talon）、VCS代表隊GAM（GAM Esports）、LLA代表隊EST（Estral Esports）以及CBLOL代表隊LLL（LOUD），總計8支隊伍，分為A、B兩組，進行BO3（3局2勝制）雙敗淘汰的比賽，最終各組將分別決出2支隊伍，晉級至第2階段的正賽，並與另外4支代表隊伍－LPL第1種子BLG（Bilibili Gaming）、LCK第1種子GEN.G、LEC第1種子G2以及LCS第1種子TL（Team Liquid），競逐進入最後階段，即冠軍決賽的資格。

5/1開幕戰將由LCS賽區的FLY，對上PCS賽區的PSG，話題性十足，雙方勢均力敵，比賽精彩可期，虎牙直播、鬥魚直播、Youtube、Twitch等平台上都有直播，切勿錯過。

5/1（三）16:00，PSG塔龍 @ FLY戰隊，推薦：不讓分「PSG塔龍」勝

先說PSG，為PCS的春季賽冠軍，季後賽力克CFO（CTBC Flying Oyster）、BYG（Beyond Gaming）、SHG（SoftBank HAWKS Gaming）等隊伍。最後的冠軍決賽，PSG更是以直落3的比數，擊敗來自日本SHG，奪得隊史上第5座的PCS春季賽冠軍，並取得本屆MSI的參賽資格。此役PSG中多位選手有精彩表現，上路Azhi打出全場12／2／30（擊殺數／死亡數／助攻數，以下同）KDA值21.0的成績、打野JunJia全場18／3／31（KDA值16.3）以及中路Maple全場14／4／30（KDA值11.0）的表現，3人輪流Carry隊伍，拿下比賽勝利。團隊數據方面，PSG在PCS季後賽的戰損比（Kill to Death ratio）2.08，平均每局17.5個擊殺、8.4個死亡，賽區排名第1。

再說FLY，為LCS的春季賽亞軍，季後賽第1輪以3：2的比數，擊敗北美王者TL，並在後續的比賽中，以直落3的比數，擊敗傳統強隊C9（Cloud9），晉級冠軍決賽。雖然最終決賽FLY以1：3輸給自敗部復活的TL，但FLY在本次季後賽已展現出不俗的戰力，29歲的中路Jensen寶刀未老，每局平均4.6個擊殺以及7.8個助攻（KDA值5.2）的成績，表現僅次於TL的中路APA。團隊數據方面，FLY在LCS季後賽的戰損比0.98，平均每局15.7個擊殺、16.0個死亡，賽區排名第3。

本場比賽，PSG的實力比起去年又更上一層樓，以Maple為核心組成的中、上、野組合，戰力不俗，看好能拿下首勝，推薦可買不讓分PSG勝。