5月繳稅季即將到來，想靈活運用資金，不妨選擇信用卡繳納。刷台新信用卡繳納綜所稅及房屋稅，除免收手續費之外，滿額再享最高分12期0利率，小額繳稅滿1,000元，也可享分12、18期3.88％優惠利率。4月17日至5月17日止，新戶透過指定連結申辦台新信用卡，5月31日前任刷一筆綜所稅或房屋稅，且於6月30日前新增消費滿額，享最高10％現金回饋，每人回饋上限1,000元。

有房族繳房屋稅，則是首推街口聯名卡。台新銀表示，使用街口支付APP綁定街口聯名卡，週三繳「房屋稅」最高回饋2％街口幣（免登錄，不限量）；使用悠遊付APP綁定台新銀行信用卡，贈最高600元現金回饋券，加碼再抽繳稅金額等值之悠遊付回饋金，限量20名。

另，透過台新行動銀行APP刷台新信用卡繳「綜所稅」，享2％ LINE POINTS，上限100點，限量400名，再加抽稅單金額50％ LINE POINTS，上限5,000點，限量5名。至Richart Life APP領取指定優惠券，刷台新信用卡繳納「綜所稅或房屋稅」，再抽台新Point 1萬點（1點=1元，可折抵信用卡帳單，限量5名）。台新銀行持續提供多元支付方案，讓卡友擁有彈性的繳稅選擇。

台新銀行提醒，持卡人可先檢視信用卡額度並進行稅額試算，選擇一次付清者可先申請「臨時額度」調整，若要分期付款，則需「永久調額」，只須備妥相關財力證明，透過官網或是撥打客服專線即可申請。卡友繳完稅款後，若仍覺得付款壓力沉重，可再申請帳單分期，減輕負擔。