立法院國民黨、民眾黨團分別提案要求政府停止調漲電價，並檢討能源政策，經濟部長王美花今表示，電價調漲情形也有呼應大家照顧庶民、中小企業等，有做不同的情境、做不同的調漲方法，「我看是全世界僅見」。

藍白提出電價緩漲相關提案，今上午立法院進行朝野協商，王美花列席。她說明，考量到俄烏戰爭電價成本高漲，各國調漲幅度都遠高於台灣，台電也因為國際原料高漲，原料採購金額達6000億元，與俄烏爭前3000億元，成長翻倍，也確實造成台電鉅額虧損。

王美花表示，經濟部按照電業法成立電價審議委員會，在相關審議委員會討論通過，台灣電價調漲情形，有做不同的情境、做不同的調漲方法，也有呼應大家照顧庶民、中小企業等，「我看是全世界僅見」。

她說，對於一般民生用電調的非常少，甚至過往很多次都沒有調，用電愈大調的愈多，即使最大用戶調的最高、達25％，大概也是接近成本，其他的還是遠低於台電相關發電成本，即使調漲之後仍舊需要行政院給予經費補助，讓台電虧損不要再持續惡化及擴大。