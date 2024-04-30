曾為韓團EXID師妹的歌壇新人陳涵瑜（球球），歷經7年等待才發行出道單曲〈Boom!〉，無奈新歌發行後卻遭黑粉爆料賣淫醜聞，後經球球本人提出當年律師聲明「兩年前已提告製造假影片的人」，才得以洗白不實傳言，球球雖為此感到難過，但更感謝忠誠粉絲支持。

她和經紀公司討論決定以現場粉絲音樂會回饋歌迷，日前舉辦為夢想闖蕩7年來首場粉絲音樂會，甚至有一些從中南部北上來看她的粉絲，讓開演前擔心可能受大雨影響而沒人的球球開心地說「很有成就感也很感動。」

她在首場粉絲音樂會還挑戰蔡依林〈馬德里不思議〉和〈日不落〉兩首金曲向偶像致敬，她表示從國一開始就喜歡蔡依林，「看到她的努力也激勵自己要向她看齊」。受訪時，坦言自己的舞藝也是像蔡依林一樣，後天下苦功鑽研練習，並虛心地說「要邁向新世代舞孃境界，其實還有很多不足，需要更加努力，唱歌、跳舞，甚至對談各方面都要再多精進。」

陳涵瑜在音樂會上邀來好姊妹黃琳媛同台演出。（無限志娛樂提供）

特別嘉賓邀來同為第一代統一啦啦隊Uni Girls姊妹淘黃琳媛，在球球演唱一連串的抖音金曲時，琳媛突然神秘現身合唱〈有點甜〉，讓現場男粉拿起手機拼命拍照，球球表示兩人已有7年沒有同台表演，以前是患難與共的啦啦隊友，這次是第一次同台合唱，問她姊妹淘在失意時會怎麼互相打氣？她說「我們認識7年，一直都在追夢這條路互相鼓勵、互相支持，失意的時候，我們就會相約一起出去吃飯聊天、互吐苦水、彼此勉勵。」