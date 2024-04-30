金馬影帝張震今（30日）出席「喜願協會30週年記者會」擔任公益大使，呼籲外界關心兒癌病童，他透露是受到朋友引薦，「就想幫他們讓更多人知道圓夢計畫在做什麼，而且我覺得幫別人完成夢想的過程自己也可以被治癒，一件小事情可以對他們生命造成很大的回憶」，加上知道協會主要幫助對象是3至17歲，「正好是孩子們建立人格很重要的時期，我自己也想要有更多的了解」，平時也會以身教帶9歲愛女做公益。

由於活動主題是幫病童圓夢，張震暖心為女兒保留隱私，表示「她的夢想應該留給她自己，不過我覺得擁有夢想這點非常好」，並稱女兒和自己個性不太一樣，比較天真浪漫，「她是雙魚座，有時在家也會自己很多小劇場」，透露之前有帶過女兒到片場，讓她了解自己的工作內容，沒想到女兒意外有天分，「她會默默觀察現場運作跟氣氛，知道什麼時候要收音了應該安靜，我都沒有教她，因為我拍攝當下視線裡只有攝影機。」

張震平時也會以身教帶9歲愛女做公益。（羅永銘攝）

而他首部監製電影《青春18x2 通往有你的旅程》在台上映至今票房破7300萬，之後也將陸續在大陸、日本、韓國上映，張震表示，「覺得成績還OK啦，但我本身是有小小失望，畢竟是合拍片，我們又是先上映，身為地主，希望能輸人不輸陣」，他自己從前面初剪到正式上映已經8刷，再度喊話大家也能再進戲院多刷幾次看看細節，由於該片是台日合製，張震也提到，正好台灣工作人員比例有符合標準，所以會報名今年金馬獎。

張震首部監製電影《青春18x2 通往有你的旅程》將報名金馬獎。（羅永銘攝）

張震最近除了忙於推出有聲書外，也還在挑選適合的劇本，笑說，自己對於劇本比較吹毛求疵，但不忘強調「有些也是因為時間沒辦法搭上啦」，不過今年應該有機會進組拍新電影，也有感而發地說：「人都很貪心，拍了一部，就想要再拍一部更好看、更有挑戰性的電影。」並稱因為很喜歡看偵探小說，所以特別想演偵探，可惜好像一直沒有收到類似的劇本，之後也不排除自導自演一部來圓夢。