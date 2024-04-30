台南後壁下茄苳旌忠廟因年久失修，管委會擬就地重建，引發部分信眾反彈，認為廟內保有許漢珍、蔡草如等大師的作品，盼管委會手下留情，保留現有廟宇，另擇地重建。台南市政府文資處30日邀集文資委員及專家學者會勘，文資處表示，後續會討論是否應列冊追蹤，再進一步深入調查文資價值；管委會說，目前暫緩辦理重建，待初步調查結果出爐，再行研議。

台南市政府文資處30日邀集文資委員及專家學者會勘，了解下茄苳旌忠廟的文資價值。（張毓翎攝）

下茄苳泰安宮旌忠廟管理委員會總主委王子豪（右一）說，廟方勇於傾聽、接受，也會尊重專家的看法。（張毓翎攝）

反對重建的林姓信徒表示，後壁除了出產稻米、芭樂聞名外，還有許多有特色的建築，如黃家古厝及後壁火車站，菁寮天主教堂，以及後壁重要信仰中心下茄苳泰安宮、旌忠廟等，而旌忠廟具有文化資產潛力。

據了解，旌忠廟於1963年重建時，聘請文化部指定「人間國寶」暨「第五屆國家文化資產保存獎」得主許漢珍司阜及其父許銅爐參與施作，以及國寶彩繪大師、人稱「草如仙」的蔡草如彩繪全廟。

現場有信徒認為，不管將來文資處鑑定結果如何，管委會如堅持重建，他們期望管委會另擇地重建，保留現有旌忠廟加以整修，如現有泰安宮旁的停車場是很適合地點，希望管委會能慎重考慮，也希望文資處及相關單位能協助文資保存工作。

南市文資處祕書傅清琪表示，今天會勘後，將討論決定是否應列冊追蹤，如果確定列冊追蹤，之後會進一步調查建物的文資價值，並依照訪視結果與實際情況，進入指定登錄審查程序。

下茄苳泰安宮旌忠廟管理委員會總主委王子豪說，旌忠廟歷經多年風吹雨打，加上近期遭遇強烈地震及廟前腹地小等因素，近期規畫重建，不過地方有提出異議，廟方勇於傾聽、接受，也會尊重專家的看法，如調查有結果，才會開會討論是否要修建或重建。