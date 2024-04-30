YT「董事長帶頭玩」等團體近來在彰化校園舉辦活動，今天下午來到線西鄉曉陽國小，除招待近百名學童享用美味速食套餐，母親節將屆，在地食品廠商還帶來與動漫「鬼滅之刃」聯名的海鮮餅乾鐵桶禮盒，讓學童帶回家送給母親，分享好滋味。

這場活動以「光輝5月曉陽孩子學樂趣」為主題，除「董事長帶頭玩」，彰化縣議員周君綾、鹿港玉聖府大聖爺、佳亞診所、笠川日本料理、頂鮮食品公司等也共襄盛舉。

曉陽國小學生為迎接又熱血又善良的大哥大姊們，成軍不到半年的熱舞社大秀才藝，跳著動漫卡通電影「馬達加斯加」的主題曲「l like to move it」，展現青春與活力。

熱舞過後，師生一起品嚐美味的速食套餐，享受平日午後時段飽足感帶來的的歡樂。除美食外，透過「董事長帶頭玩」法蘭克帶領有獎徵答及交流分享生活體驗，現場充滿歡樂氣氛。

在地企業頂鮮食品帶來138組與動漫「鬼滅之刃」聯名的海鮮餅乾鐵桶禮盒，送給全校師生，並要學生們帶回家轉送給媽媽，提前祝福媽媽母親節快樂。溫馨的活動不僅使孩子們感受到溫暖與關愛，也拉近了學校與社群的距離，並激勵更多人投入到熱心關懷的行列中。

縣議員周君綾表示，很高興參加今天的活動，適逢曉陽國小辦理校內母親節系列活動，也希望小朋友學會感恩。線西鄉曉陽國小校長傅肇箕說，鼓勵孩子們學習麥當勞創辦人克拉克堅持的精神，持續努力做好一件事，每個人都可以成為某一方面的模範兒童。頂鮮食品公司指出，身為線西在地廠商，很開心能參與今天的公益活動。