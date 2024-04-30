北市捷運警察隊員警日前被爆性侵女兒，北市議員30日質詢，指該名員警早在2015年，就曾被同單位女警指控性騷，事後卻不了了之，還能正常升遷調動，對此北市警局表示，經重新檢視卷證，當年該案雖有簽辦紀錄，但調查程序未臻完備，經查該員警確有言行失檢屬實，予以記過兩次，並追究相關查處不力人員行政責任，全案重啟調查。

市議員列舉「八大疑點」，指涉案員警早在10年前就有性騷女警紀錄，當時女警有檢附職務報告及LINE對話等事證，不料此案疑因「有力人士」介入而不了了之，最終反而是女警請調離開該單位，並指該員警後來還能升官、調任主官職務。

對此北市警局回應，獲悉該員警涉嫌妨害性自主案件，立即報請地檢署指揮及移送法辦，並調整為非主管職務，考量該員警涉案情節重大，已報請停職，絕不准許他提早退休。

另該員警2015年涉嫌性騷擾女警，經本局督察室重新檢視調查卷資，當時雖有簽辦紀錄，但調查程序未臻完備，經查該員警言行失檢屬實，予以記過兩次，並追究相關查處不力人員行政責任，相關案件也重啟調查，以維當事人權益。