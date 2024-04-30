國民黨立委牛煦庭擬提案修《勞基法》第15之1條，規定試用期不應超過3個月，且薪水不得低於應聘工資80％。對此，民進黨立委王定宇對此質疑「等於雇主可以給21976，比22K還低！」引發網友熱議。牛煦庭則強調，本意是避免雇主虧待勞工，且法案有明定，試用期應符合本法之規定，所以不可能低於最低工資。但他也坦言，對於薪資定錨效應的質疑不無道理，決定不再明文規定試用期薪資，實務上回歸勞資雙方議定。

王定宇發文表示「80％的概念是最低月薪2萬7470，等於雇主可以給2萬1796（比22K還低）。買你三個月，然後不痛不癢地叫你走，換下一批免洗筷，然後現在法規根本沒有試用期這個東西，國民黨要將試用期法制化」。他質疑，現在沒有法律強制規定「新人」要領比較低的薪水，而且新人「工作有比較少嗎？」他認為牛煦庭的提案可能會產生定錨效應。網友留言「22K要重現江湖？」、「新任立委前三個月薪資也應打8折？」

民進黨發言人吳崢今(30日)也提到，現行《勞基法》不存在試用期規定，此提案恐制定錨效應，讓新進勞工被迫領低薪。

對此，牛煦庭稍早在臉書發文指出，針對試用期法制化，是為了避免雇主在試用期時「潛規則」虧待勞工，才想修法要求雇主若要使用試用期，必須有「書面規定」並「雙方同意」，且雇主應在試用期提供「職業訓練及考核」，要是勞工未通過考核，雇主仍要給資遣費；若是雇主沒有依規定提供職業訓練和考核，雇主也應該給付應聘全薪。另外，提到很多人都擔心「八成薪低於基本工資」，牛煦庭強調：「這不可能發生！」

「因為法案中有明定『試用期間之勞動條件應符合本法之規定』，所以不可能低於最低工資！」不過針對定錨效應的疑問，牛煦庭也承認「這樣的質疑，不無道理！」他坦言，法案本意是為了讓試用期「職訓考核機制」法制化，他不想讓法案失焦，也以開放心態面對質疑，因此「我們決定不再明文規定試用期薪資！實務上，回歸勞資雙方議定。而法案中本來也就有確保若雇主沒有在試用期提供職訓和考核，必須給付全薪」。