2022年屏東縣長選舉官司案，一審屏東地院審判長承審法官陳怡先，其夫黃偉倫律師曾受僱於周春米，在審理縣長選舉官司時陳審判長未迴避。提訴當事人、國民黨立委蘇清泉30日對此表示不滿與震驚，「原來法院是可以這樣搞的，難怪審判長處處刁難。」

「屏東地方法院開庭，我每一次都親自全程參與」，蘇清泉說，現在回想起來才知道，原來法院是可以這樣幹的、這樣搞的，令他不滿、震驚且遺憾。

日前有媒體揭露，民進黨屏東縣長當選人周春米，與審理選舉官司的審判長陳怡先的丈夫黃偉倫律師是僱用、合夥關係，周春米當選縣長後，屏東縣府還持續發案給黃偉倫律師承接，同時間，黃偉倫的妻子、屏東地院法官陳怡先，擔任蘇清泉提告選舉官司的審判長，持續審理本案。

蘇清泉說，從本案第一次開庭，他就覺得「氣氛很不對」，不只開庭時法官非常不友善，他所委託的三位律師還都被地院找去罵，蘇清泉陣營當時都一頭霧水，不知法院不滿的原由從何而來。

他表示，訴訟進行到要求驗票，屏東縣一共711個投開票所，經查有140多個有問題，要求全面驗票均被法院駁回，最後只有12個投開票所准許驗票；另，這140多個投開票所的上傳LOG檔案，有多次來回修改的問題，提告方要求向中選會調取LOG檔案查閱，也被法院拒絕。

蘇清泉說，他當選不分區立委後在內政委員會質詢，中選會主委李進勇也承認確有弊端，但中選會就是什麼都不做，法院也不讓調閱資料、傳證人，官司就這樣一路受挫，「原來這裡面有這麼嚴重的內幕。」

不過蘇清泉也說，多數法院法官、書記官都十分優秀，令他相當尊敬，但就是有類似周春米與黃偉倫、陳怡先夫妻這樣利益輸送的案例，他呼籲司法院長、監察院長，應針對本案加以徹查，還給當事人清白，以期捍衛司法的貞操。

本案起因為2022年11月26日縣長選舉，屏東縣長部份蘇清泉得票20萬6460票，周春米得票21萬7537票，2人差距1萬1077票，而無效票有1萬3229票，高於2人差距。蘇主張，媒體曾報導屏東投票所誤發2張選票，選務過程多有疏失，如投票前未公開查驗票匭、唱票時未公開亮票複誦，部分投開票所多次計票錯誤等，認為周當選票數不實，有影響選舉之虞，因而提出訴訟。