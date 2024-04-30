出去玩卻住到這樣的旅館，你還能維持好心情嗎？一名網友透露，近日到屏東旅遊住進一間溫泉會館，結果發現房間內超多跳蚤，全身上下有10多個被跳蚤咬的痕跡，且溫泉水池內還有一堆死蟲漂浮，怒轟「一個晚上4690$的飯店費用，住宿體驗可以這麼糟糕，難怪大家都想出國不想在台灣旅行」。

一名網友昨（29）日在「爆料公社」表示，一家人前往屏東住進某間溫泉會館，入房後發現環境非常髒，隨便就發現8隻以上跳蚤，反應後雖然業者協助換房間，但跳蚤的情況卻沒改善，導致全家人身上都有10多個被跳蚤咬過的痕跡，且業者處理態度非常差，甚至反嗆「怎麼會，我們前幾天都大掃除消毒過了」。

不少入住過的網友留下負評。（圖／翻攝自Google地圖）

不過原PO指出，實際查詢評價後發現，此情況至少已持續4個月之久，且溫泉池冷水的地方還有一堆死蟲漂浮在上面，抱怨「一個晚上4690$的飯店費用，住宿體驗可以這麼糟糕，難怪大家都想出國不想在台灣旅行」。

其他人看完也全都傻眼，紛紛喊「光想就覺得癢」、「有跳蚤真的很糟糕耶」、「幾年前住過，還有發霉的味道」、「這家去過一次就列入黑名單了」、「4690元這種品質真的不太OK」。