台灣電音始祖BOB芭比女團成員小芭比開心宣布喜訊變身「旋轉花市」CEO，淡出歌壇15年，小芭比走入家庭，擁有3位寶貝女兒，近日抖音爆紅神曲〈愛的魔力轉圈圈〉，正是芭比女團的經典夯曲，掀起粉絲的回憶殺，敲碗大小芭比回歸合體，小芭比開心說很感謝大家一直的關注，「歌唱是我的舊愛，新歡則是經營開心農場，每個階段都是一個挑戰，我很期待專注的迎接人生新里程。」

芭比夯曲〈使勁搖〉、〈觸電〉等讓許多粉絲至今仍難忘，小芭比因參加江蕙杯歌唱比賽，由南部一路勝出，決賽以第三名的好成績脫穎而出，接著15歲進豪記唱片，18歲芭比成軍，以電音舞曲躥升最夯女團，小芭不久後遇到老公，選擇婚姻放棄最愛的歌唱，讓粉絲十分不捨。

小芭比表示剛走入婚姻，也曾有過動心起念的想重返歌壇，女兒們也不時都會說媽媽過往的電音曲，現在還在熱播耶，但想到母親曾說在每個階段就該做對的事，走入婚姻就應當個好妻子，幫助老公事業與家庭，當初想了許久才結婚的，既然決定就要勇往直前的扮好人妻角色，很欣慰女兒們都相繼長大。

小芭比開心宣布喜訊變身「旋轉花市」CEO。（旋轉花市提供）

對於新事業經營花市，《旋轉花市》成立一年，在台中北屯擁有佔地千坪，為全台數一數二的大規模花市，也創下全台唯一營業時間到晚上10點30分的花市，小芭比開心分享希望給大家舒適的空間，打造親子可以互動的園藝世界，綠意盎然的視野，不少網美到此打卡。