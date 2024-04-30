北市一名葉姓男子2021年搭捷運時涉以斜背的掀蓋式包包遮掩手部，貼近1位高中女學生摸胸，還不斷發出喘息聲，女學生隱忍7分鐘，脫困後見到家人才崩潰痛哭。葉男到案否認，台北地院勘驗車廂監視畫面認定葉男犯行屬實，依成年人故意對少年犯強制猥褻罪判刑9月。案經上訴，台灣高等法院今駁回上訴。可上訴。

2021年5月間的下班時段，年約40歲的葉男在台北捷運文湖線大直站，尾隨當時17歲、綁著馬尾穿制服的女學生上車，趁人潮擁擠刻意面對面貼近女學生站立，接著假裝用斜背的掀蓋式包包隔開彼此，右手卻藏在包包外蓋下方，伺機頻頻觸碰女學生胸部。

當下女學生驚覺被人搓揉，發覺葉男從側背包伸出鹹豬手，正偷摸胸部。當列車抵達松山機場站，女學生為躲避騷擾，挪到人比較少的位置，葉男竟如影隨形，再度走到女學生前，並對她襲胸，還不斷發出急促喘息聲。

女學生感到非常不舒服且作噁，終於在抵達南京復興站之前，用力揮打葉男的右手，葉男才縮手，並在抵達南京復興站時下車落跑。女學生趕緊打電話向母親求救，當場崩潰痛苦，並在家人陪同下報案，也自責沒當場出聲揭穿葉男惡行。

葉男被捕後否認曾作出摸胸非禮的行為，聲稱當時2人保持至少1個手掌距離，他沒碰到女方身體任何部位，而他用右手壓着斜揹袋，是避免晃動撞到人，不是藉此遮掩非禮。至於跟着女方移動，葉男辯稱「只是想看着她」。

法官指出，捷運站與捷運車廂閉路電視監視畫面，雖然沒有直接拍到葉男非禮舉動，但看到受害人所說幾個案情重要部份，包括受害人盯着葉男下車離開模樣。

葉男提早數站下車，搭反方向列車回上1站，再重新搭下1班車回家，卻聲稱是「當時突然想下車」，認為葉男此舉實質是心虛，企圖躲避追查，辯詞不足採信。

法官表示，葉男猥褻受害人長達約7分鐘，並非短暫瞬間碰觸，使受害人受到難以回復心理創傷，而且葉男2009年亦曾在捷運站尾隨女子回家非禮胸部，判刑6個月，卻再犯本案，可見毫無悔意，故依判有期徒刑9個月。