許多民眾認為國旅CP值低，寧願多存一點錢出國旅遊，尤其是地理位置接近的日本、大陸、韓國，更是國人出國時的前3名。一位網友近日表示，他分析身邊親友旅遊狀況後，發現20歲至40歲的年輕人旅遊時都偏好出國，就算國旅也不會選擇過夜，反觀家中老人卻是只選擇國旅，貼文曝光後引發熱議。

原PO在PTT發文表示，他發現身邊的年輕人旅遊時都偏好出國，「基本上根本不會想在台灣旅遊，有也不會過夜」，不過家中老人卻只想國旅，就算比較兩者優劣，老人還是覺得國內好玩、大部分國旅店家都很便宜，只有少數店家把顧客當盤子。

原PO指出，某次自己出國玩了1整周，回家時卻被老人問，「你出國都不會孤單想家嗎？」，原來老人去屏東玩到第3天就開始想家，讓原PO直呼真的太戀家，「有沒有分析，是不是通常年紀大又3C不行的越排斥出國啊？」

對此，許多人紛紛回應，「朋友媽媽也是，水土不服，老一輩比較無法適應新東西吧」、「出國剛開始好玩，3、4天後就覺得累了想回家」、「家人連免費的歐洲旅遊都拒絕過了，當年大概60上下，公司出錢還是不去」，但也有網友舉出反例，「沒有吧，我公婆70＋，去年出國4次，只是有錢沒錢的差異」、「我参加旅行團，一團至少8成是退休老人欸，之前和他們聊天，經濟狀況都不錯，想趁身體還行多出國玩」。

另外不少人認為是個案差異，只是原PO身邊的老人不愛出國玩而已，「跟年紀無關，個性問題比較多」、「世上只有兩種人，一種是愛往外跑的，一種是不愛往外跑的，無好壞對錯」、「自己的家人看世界，呵呵」。